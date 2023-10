Desde Amas de Casa señalaron que los aumentos rondaron de entre el 30% al 90% en alimentos

Laura Vera, quien es la titular de la Asociación de Amas de Casa del País Seccional San Juan, charló con Cien por Hora. En este punto, ella mencionó que hubo y hay especulación con los precios y la mercadería. Además señaló que no hay faltante de productos sino de marcas.

"Nosotros vemos que especulación en este caso fue previa a las elecciones. Porque hubo lugares donde, hubo un incremento del 30%, incluso hasta casi el 90%. En algunas marcas se dio un incremento del 88%", comentó la sanjuanina. A la vez, añadió que "Hemos visto que hasta el 19 del mes corriente, o sea, hasta el jueves, ya llevábamos un promedio de aumento del 8,8. Muy alto también para faltar tantos días para terminar el mes".

"Ayer (lunes) las compañeras salieron. No había una cuestión disparadora de precios nuevamente. Por eso decimos que ha sido diferente a las elecciones anteriores. Y tampoco nosotros encontramos faltantes", comentó. Sin embargo, Vera destacó que si vieron faltantes de marcas. "Eso se ha acentuado porque las primeras marcas de los alimentos principales o de más consumo vienen perdiéndose y vienen apareciendo marcas totalmente desconocidas para nosotros", aseveró.

Por ese tema, se le consultó si se hace algún tipo de denuncia, a lo que Vera indicó que la gente no esta reclamando porque si no hay una marca, compra otra. "No hay una cuestión puntualizada que alguien va y busca una marca", mencionó. Del mismo modo apuntó a que "el hecho de que en estas marcas nuevas que aparecen no sabemos ni la calidad ni el rendimiento de estos nuevos alimentos. Entonces, ahí se genera una preocupación".

Además, Canal 13 le preguntó cuánto debe contar una familia de San Juan, que tiene dos hijos en edad escolar, a lo que Vera aludió: "hasta el mes de septiembre eran 154.000 pesos. Con lo que acabo de decir recién, que ya tenemos un 8,8, casi un 9%, entonces a eso hay que sumarle casi 15.000 pesos más. Entonces, vamos ahora, en estos momentos, con unas cifras cercanas a los 170.000".