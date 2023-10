El análisis de lo que dejó las Generales por un empresario local: ‘el 99% no son formadores de precio’

Las Generales se fueron y dejaron larga tela para cortar. Desde el punto de visa de la actividad económica, según señaló el presidente de la Federación Económica, Dino Minozzi en su visita a Con todo Al Aire, el panorama es muy gris. Además de asegurar que ‘el 99% del empresariado local no es formador de precio’.

'El 99% del empresario argentino no es formador de precio, pero si el 1%, negocia con el poder político que son los formadores de precios, no están el día a día con la gente’, expresó el hombre de la CAME.

'Al 99% no se le da la importancia que tiene. El Gobierno termina negociando con el 1%, y uno sigue escuchando que Vaca Muerta, que el gas, que el litio, que el petróleo, y la actividad económica pasa por otro lado, porque Japón no tiene litio, Vaca Muerta ni gas y es una potencia económica', señalo.

Luego analizó la situación macro del país que responde del resultado. 'Yo no soy analista político, pero manejo información desde lo gremial empresario. Estamos en la Federación Económica, en la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME), y estamos muy preocupados, porque la situación de la macroeconomía no ha cambiado nada. En realidad, los problemas que tenemos siguen estando, más allá del resultado', analizó primeramente el Presidente de la Federación Económica.

Por otro lado, Minozzi apuntó a que se denota solo una fragmentación del poder, que implica que existan canales de diálogo que habitualmente no existían. 'Cuando vos tenes una mayoría en el Congreso, cuando vos tenes mayoría en las decisiones, el diálogo es de una forma, mientras que el poder está dividido, aquí vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande, y tener una responsabilidad política muy grande para tener diálogo de verdad', indicó.

Para el presidente de la federación ‘la clase política y el pueblo deberán aprender a convivir con un poder licuado, atomizado, como sucede en otras democracias, en otros países, tales como Inglaterra. 'De lo contrario, nos va a pasar cosas muy feas', sostuvo.

Luego el presidente de la Federación Económica, indicó que el empresariado argentino está haciendo esfuerzos heroicos para sobrevivir y poner producción en el mercado. 'Vivimos con una total incertidumbre, con listas de precios caídas las pantallas, con insumos que no llegan', se quejó Minozzi.