Rechazo a otro acuerdo de precios: 'No hacemos magia, el combustible vale más'

El precio del combustible es una cuestión sumamente importante en la República Argentina. Esto tiene que ver no sólo con el consumo de los ciudadanos, sino también del abastecimiento para el transporte de cargas y demás servicios. En ese sentido, desde uno de los sectores que integra este rubro aseguran que los acuerdos de precios que hace el Gobierno Nacional, termina desencadenando en desabastecimiento.

Analía Salguero, presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles, opinó en Cien por Hora sobre los tratos a los que llegan las autoridades nacionales con las petroleras para congelar los precios. Ella aseguró que estas prácticas ya no dan para más, ya que el precio debería ser mucho mayor al que se maneja actualmente.

'Estaría muy bueno que fuera realmente un acuerdo, no una imposición del Gobierno a las petroleras. Eso dura hasta fin de octubre porque la medida era plenamente electoralista para mantener el precio. Esto provocó que no haya abastecimiento regular, el faltante de productos, trabajar muy incómodos porque hubo que hacer una logística grande para no desabastecer a la provincia. El rubro ya no lo permite, no se puede hacer magia, el combustible vale más del precio al que se vende en Argentina', expresó.

Salguero aseguró que por más que la gente le cueste pagarlo, el precio debería aumentar para mantener un equilibrio por parte de quienes invierten en este rubro. Ella aseguró que la complejidad de adquirir estos productos tiene que ver con el poco valor que tiene el peso argentino, no con que ellos se excedan con los valores que ponen en sus pizarras.

Además, la entrevistada aseguró que al no ser rentable, la firmas petroleras no envían una cantidad suficiente de combustible, lo que se ha transformado en un desabastecimiento intermitente.

'Se ha sentido el desabastecimiento en los lugares donde cuesta más llegar. El transporte de cargas es el más perjudicado, es complicado no saber si vas a poder cumplir con la carga. Todo el mercado mayorista era abastecido por las petroleras directamente y ese mercado está cortado. Entonces ellos se vuelcan a las estaciones de servicio y cuando uno va con su auto no encuentra producto', manifestó.

Por último, la presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustible, se quejó porque no los hacen participar de los encuentros entre los referentes de las petroleras y los funcionarios nacional.

'No nos invitan a las estaciones de servicio a esa mesa de diálogo, por más que ya hemos reclamado que nosotros somos quienes damos la cara ante el cliente y deberíamos estar. Todo indica que al haber ganado el oficialismo en las elecciones, muy probablemente sigan con esta dinámica. Claramente cada vez se complicará más el abastecimiento que es lo que ha pasado varias veces en nuestro país. Congelar el precio nunca fue una medida favorable', sentenció.