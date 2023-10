Una familia necesita más de $130 mil para alquilar en San Juan

El pasado 11 de octubre se aprobó la nueva ley de alquileres, 27.737, la cual ya entró en vigencia. En este marco Cien por Hora charló con el titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Pablo Domínguez. El profesional comentó cuales son los puntos más importantes a destacar de esta reforma.

Es así como Domínguez dijo que "los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta en esta ley son que los contratos siguen siendo de tres años, en comparación con la ley 27.551, la ley anterior". Además sumó que "lo que se modifica aquí es que los incrementos de la actualización del contrato son semestrales, y también que anteriormente eran anuales, pero ahora se lo traen a otro índice, que es el índice de casa propia. Nuestro sistema fue tratado por tres años, con incrementos semestrales, con un índice que es el de casa propia, que también lo van a poder ver en la página del Banco Central".

Al consultarle ¿Qué significa este índice de casa propia? mencionó que el mismo "termina en base a los salarios y a la inflación. Entendemos que es un índice que veremos cómo repercute en el mercado. Si va acompañando al índice actual o no, eso lo veremos a medida que va transcurriendo y cuando tengamos ya las primeras mediciones de los contratos de alquiler". A su vez comentó que en la página web del Colegio Inmobiliario, hay una calculadora, que es la que uno coloca el inicio del contrato de locación y la fecha de actualización, junto con el monto de alquiler. Ahí va a arrojar el incremento que tendrá.

En cuanto a los montos, señaló que un departamento para una familia tipo, "según nuestra comisión estadística del colegio inmobiliario, los últimos valores que te puedo decir del departamento es dormitorio, estándar, sin cochera estarían los 85.000 pesos. Sino, de dos dormitorios, también similares características, sin cochera, estarían alrededor de 130.000 pesos, y una casa de tres dormitorios, tipo barrial, estaría alrededor de los 180.000 pesos". Aunque destacó que estos precios son considerando solamente para el Gran San Juan.

"Otro de los artículos que está incluido en esta ley, es que todas las publicaciones de alquileres deben ser en pesos. Si bien en San Juan no era frecuente la publicación en dólares, sí pasaba en las grandes ciudades", dijo Domínguez. Además mencionó que buscan regulariza ese tema. "Lo vemos positivo, porque la realidad es que los sueldos son en pesos, tenemos una inestabilidad grande con el dólar, las corridas cambiarias que vamos viendo día a día suben a gran escala, luego bajan un poquito, luego vuelven a subir, y la verdad es que esa incertidumbre no puede ser soportada por el PBI", añadió.

"Seguimos con una escasa oferta de alquileres habitacionales, y una gran demanda", explicó Domínguez. También aportó que esto sucede a nivel nacional. "Siempre dijimos que la modificación de la ley no iba a ser la solución absoluta a este problema, a la gran déficit habitacional que tenemos, necesitamos incentivos concretos para la construcción, para la remodelación de inmuebles que se han colocado en el mercado educativo, por lo que no lo tenemos, y sabemos que este tipo de medidas no son a corto plazo", apuntó.