¿A pedalear obligado?: en San Juan comenzaron a vender nafta por cupo

El viernes transcurre complicado para los sanjuaninos y sanjuaninas que quieren cargar combustible. En varias estaciones de servicio del Gran San Juan, y algunas de departamentos alejados, comenzaron a vender por cupo. Variando según el lugar de expendio, algunos de los límites fueron hasta $5.000, $7.000 y $10.000 para la carga de nafta, según un relevamiento realizado por Diario 13.

Este medio realizó un relevamiento en varias YPF de Rivadavia, Capital y Rawson. En la estación ubicada en Rivadavia y Salta en horas de la tarde no habían colas de gente esperando para cargar, y no se había aplicado todavía el límite de venta por cliente, pero no tenían nafta súper, por lo que vendieron infinia.

En la YPF ubicada en España y República del Libano, en Rawon, estaban sin nafta, y esperaban el camión para abastecerse. En esta estación adelantaron que venderían cupificado hasta $5.000. Mientras que en la estación ubicada en España y Cabot, ubicada en el límite entre Capital y Rawson, tampoco contaban con nafta.

Las estaciones de servicio no tuvieron faltantes de gasoil. De todos modos, la falta de nafta provocó que en varias estaciones de servicio se formaran largas filas, lo que provocó enojos en muchos sanjuaninos y sanjuaninas.