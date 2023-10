Cuáles son los pros y contras de la moneda digital que propone Sergio Massa

El anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, de que enviará un proyecto al Congreso para crear una moneda digital sorprendió a la industria cripto argentina. Porque si bien varios países avanzan en esa dirección, la propuesta generó escepticismo sobre su efectividad para resolver los problemas de fondo de la economía, y, también, advertencias por los riesgos que conllevaría esa moneda.

Entre los puntos positivos, los especialistas destacan la trazabilidad, y los bajos costos de impresión, traslado y almacenamiento.

"Vamos a poner en marcha la moneda digital de Argentina", afirmó el candidato a presidente Sergio Massa . Así, se refirió a la creación de lo que se conoce como CBDC (Central Bank Digital Currency), es decir, una moneda digital emitida por el Banco Central y respaldada por el Estado. La creciente demanda de activos digitales, que otorgan al usuario control sobre su dinero, y la necesidad de huir de monedas débiles, como el peso, motorizó el auge de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Ante esa nueva cosmovisión financiera, muchos gobiernos comenzaron a estudiar la emisión de sus propias monedas digitales.

Por su parte, Manuel Beaudroit, CEO y cofundador de Belo, cree que estas divisas permiten que el Estado "tenga control sobre todo lo que está sucediendo en el sistema en tiempo real", desde la emisión hasta su uso. Si bien destaca que puede traer más eficiencia al sistema monetario, advierte que "hay más para perder que para ganar". Entre esos aspectos negativos, destaca la pérdida de privacidad de la ciudadanía y la mayor velocidad de la circulación del dinero.

"La idea de una moneda digital, por el solo hecho de ser digital, no va a solucionar los problemas de fondo que nuestros clientes nos comentan que buscan resolver con las cripto, como la inflación o la volatilidad en el tipo de cambio", considera, por su parte, Julián Colombo, CEO de Bitso. "La tecnología sobre la que está basada una moneda (papel, electrónica, blockchain, digital, etc.) no tiene relación con su efectividad", agregó.