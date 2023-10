Falta de combustible: 'Con la importación se solucionaría el abastecimiento'

Este lunes la provincia de San Juan amaneció con el mismo problema que registró durante todo el fin de semana respecto al combustible. Directamente hay estaciones de servicio que se quedaron sin nafta u otras que directamente venden por cupo. En ese contexto una referente del sector aseguró que con la importación que anunciaron del Gobierno Nacional, el inconveniente debería arreglarse de manera momentánea.

Analía Salguero, presidenta Cámara de Expendedores, contó en Banda Ancha cuál es la situación que se vive en el sector al comienzo de esta semana. En ese sentido vio con buenos ojos la decisión de importar combustible que anunciaron las autoridades nacionales hace algunas horas.

'Aparentemente con esta importación que informó el Gobierno que iba a realizar al principio con 3 barcos y después con los 7 restantes, sería el combustible que estaría faltando para poder darle un regular abastecimiento a las masas. No es una solución definitiva pero sería algo que arreglaría el expendio momentáneamente. Nada es tan inmediato porque ese combustible tiene que ingresar a las plantas y hacerle un tratamiento. Todo este procedimiento tarda entre 48 y 72 horas para volver a la normalidad', explicó.

Siguiendo en la misma línea Salguero detalló cuál sería el motivo principal de este desabastecimiento que sufrió el país. Sobre esta aspecto la entrevistada señaló que si hay que vender el combustible al precio que indica el Gobierno, soportando los costos de la inflación, no es negocio ni para las petroleras ni para nadie ya que sería ir a pérdida.

'Soy una empresaria de San Juan, alguien muy chiquita del sector, y conozco mejor la problemática que lo que está indicando el ministro. Hay dos opciones, el ministro está muy mal informado o el ministro miente. Por supuesto que se exporta combustible pero es pesado, no tiene nada que ver con lo que consume Argentina. Nosotros no tenemos la totalidad del combustible que necesita Argentina, sino no tendríamos este problema', sentenció.