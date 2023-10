Miguel Caruso: “no puede valer menos un litro de combustible que medio de gaseosa”

Los representantes de los estacioneros son las personas que en épocas de crisis o conflictos con el combustible suelen tener exposición. Y es Miguel Caruso el que ahora está tomando la posta que Analía Salguero tiene hasta mañana al frente de la Cámara de Expendedores de Combustible.

Caruso pasó por Con Todo al Aire y en diálogo con Roly Olivera se expresó acerca del inconveniente que tiene el sector de los combustibles e impacta de lleno en la sociedad.

“Es insostenible un precio congelado en el combustible. Iba a pasar esta falta de combustible al tener un precio congelado. Argentina produce el 80 por ciento del combustible y el 20 por ciento se importa. Ahora habrá mayor demanda del combustible que se importa”, dijo acerca de cómo se compone la producción y el consumo en el país.

Sobre el conflicto, el empresario expresó: “Nosotros no podemos comprar un producto a 10 pesos para comercializarlo a 5. Cuando tenemos un precio congelado, no podemos mover lo. Nosotros no somos formadores de precio, sólo nos trasmiten que precio debemos poner en el surtidor. No especulamos con la venta del combustible, debemos vender porque tenemos una estructura que mantener. Cada vez tenemos que vender más combustible para poder mantener nuestras estructuras”.

Para brindar una comparación y aportar a su explicación, Caruso mencionó “no puede valer menos un litro de combustible que medio litro de gaseosa”.

Retornando al precio y a cómo se ha comportado el mercado de consumo en los últimos años en el país, el estacionero indicó que “el mundo trabaja bajo oferta y demanda, no podemos mantener el mismo precio. Hay mayor demanda y tenemos el mismo precio o hay menos demanda y tenemos el mismo precio también”.

Caruso reveló que el canal minorista, que son las estaciones de servicio, tiene el precio congelado y el mayorista, como los son camiones y la maquinaria del campo campo, se volcaron a las estaciones de servicio porque es allí donde se encuentran los precios congelados.

El conflicto lleva más de tres días y el ultimátum que dio el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa es que si no se normaliza la situación antes del martes a la noche, se suspenderá la exportación, a fin de resolver el desabastecimiento interno.

Sobre esta situación, Caruso explicó que para buscar un camión de combustible necesitan entre 3 y 4 días; y con este caos que existe actualmente por el cuadro de situación, el transporte debe realizar una fila en la refinería para poder cargar. “Un camión no abastece la estación de servicio completa, hay que hacer 4 viajes. La situación de combustible se va a regularizar, pero nadie sabe cuándo”, sentenció el empresario que este martes asume al frente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan.