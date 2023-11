Cyber Monday 2023: te contamos cómo hallar las mejores ofertas y evitar estafas

El Cyber Monday, uno de los eventos de ventas online más importantes del país, se realizará entre el 6 y 8 de noviembre. Organizado por la CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico), es una gran oportunidad para acceder a importantes descuentos y poder concretar aquellas compras que nunca se realizaron.

Así como cada vez son más los usuarios que adoptan el eCommerce, cada vez son más los que caen en alguna trampa de publicidades falsas o estafas. Por ello, te contamos cómo evitar engaños virtuales.

Guía para el Cyber Monday: cómo evitar estafas

Para evitar caer en engaños o estafas virtuales, deberás seguir las siguientes recomendaciones:

Siempre ingresar a los sitios web de las empresas adheridas al evento, que pueden ser verificadas a través de la página oficial de Cyber Monday.

Al ingresar a la página de alguna marca, deberás verificar que haya un candado amarillo en la parte inferior derecha de la pantalla, al lado del símbolo de Internet. Significa que el sitio web es seguro. Si no aparece, entonces no tiene una conexión segura con tu navegador. Esta característica debe visualizarse cuando llegue a la página para realizar el pago, no en la home (casa). Además, si la URL de la página empieza con https: //, significa que es segura; si la URL empieza con http: // (sin la "s"), no es segura. Y, si la barra de direcciones del navegador es de color verde, puede estar seguro de que la página es de la entidad que dice ser. Debe visualizarse cuando se llegue a la página para realizar el pago.

Respecto a los vendedores, el comprador debe mirar la información de contacto ya que si es inusual o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es confiable.

El editor de un sitio web, el autor de un blog o el comerciante de una tienda online debe anunciar las menciones legales en su página web. De lo contrario, se lo considera un sitio ilegal.

Nunca llegar a la página web a través de enlaces disponibles en páginas de terceros o correos electrónicos.

A la hora de comprar, proporcionar sólo la información absolutamente imprescindible para la operación. Si alguna tienda online solicita obligatoriamente información que no se considere como esencial, entonces es mejor realizar la compra en otro sitio.

Cyber Monday: novedades de la edición 2023

La edición 2023 contará con algunas modificaciones en el sitio que buscan una mejor experiencia de compra para el usuario, así como también una navegación más personalizada. Entre las principales novedades de este año se destacan:

MegaOferta Noche Bomba: Se trata de ofertas que tienen descuento mínimo del 20% y que estarán disponibles de 20:00 a 22:00 horas o hasta agotar stock.

MegaOfertas Bomba: Durante los tres días del evento, se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías, de 12:00 a 13:00 horas o hasta agotar stock.

Más Clickeados: Dentro de la sección de MegaOfertas, habrá un apartado con un ranking de los productos más populares entre los usuarios.

Sección Descolocados: En este apartado, los usuarios podrán encontrar ofertas destacadas en productos fuera de temporada o precios con ofertas considerablemente mayores al resto. Figura como una sección aparte y es una novedad de esta edición de CyberMonday.

Web Site Personalizado: La gran novedad de esta edición es que el sitio será personalizado según las preferencias de cada usuario. El sitio estará utilizando machine learning para aprender sobre qué le gusta a cada consumidor y hará las recomendaciones según esa base. De esta manera, se le podrá asignar “me gusta” a los productos de interés para añadirlos a favoritos y crear tu propia wish list.

Filtros: Entre los filtros destacados se encuentran el de cuotas, descuento por volumen (2x1, 3x2, etc), rango de precios, retiro en tienda, envíos a todo el país, promos bancarias, entre otros. En esta edición se suma como un nuevo filtro el envío gratis.

Cyber Monday: cómo hallar las mejores ofertas

Saber dónde comparar precios del Cyber Monday es una herramienta importante para aprovechar verdaderas ofertas y no ser víctimas de engaños. Por eso es bueno conocer páginas para ver ofertas y el historial de precios.

Una de las mejores páginas es Historial de Precios, que nació con el objetivo de beneficiar a los compradores “y permitirles encontrar las mejores ofertas en un contexto social donde el ahorro es muy importante”. Asimismo, se muestra como un incentivo para que aquellas empresas que ofrecen verdaderas ofertas puedan resaltar y ser identificadas por los clientes.

Si aún no logran encontrar un buen precio, la plataforma Muy Shopper es otras de las opciones para comparar precios. Allí también permiten comparar precios y cuotas entre miles de productos de las mejores tiendas online, identificando en primer lugar el precio más bajo.

Por último, otra de las mejores páginas para el Cyber Monday es Comparacity. Allí también se puede hallar el mejor precio de acuerdo al rubro que uno desee buscar. Cuentan con información de más de 30 tiendas y miles de productos, y se puede observar la evolución del valor del producto en las últimas semanas.