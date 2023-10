¿No te devolvieron el IVA?, conocé cómo hacer el reclamo

Desde el lunes 18 de septiembre rige el programa que devuelve el 21% en las compras de productos de la canasta básica de alimentos. Desde la AFIP dieron detalles de lo que se debe hacer en caso de haber hecho compras, cumpliendo los requisitos, y no haber recibido la devolución.

Según lo que dijeron, para iniciar el reclamo por la no devolución del IVA es necesario entrar a la web de AFIP, completar un formulario con datos personales, CUIT/CUIL, teléfono de contacto y dirección de email. Luego, es necesario detallar los motivos del reclamo. También se puede hacer el reclamo por teléfono en la línea de Atención al Usuario (0800 999 2347).

Desde el ente recaudador aclararon que no van a admitir casos en los que los formularios no tengan la información necesaria, contengan datos falsos o de dudosa autenticidad, no esté claro el motivo del reclamo y no se pueda establecer un contacto con el reclamante para aclarar la situación.

Tampoco serán recibidos los reclamos que sean referidos a pedidos de resolución de procedimientos ya iniciados, sujetas a plazos específicos, antes del vencimiento del respectivo plazo, reiteren reclamos o sugerencias ya atendidos.

A la vez, recordaron que las compras que son incluidas dentro de este programa, son las que se realizan con tarjetas de débito.