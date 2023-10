Por el boom de la venta con débito suben las denuncias y consultas por el cobro de plus

El 18 de septiembre entró en vigencia el programa nacional “Compre sin IVA”, a través del cual se hace la devolución del 21% de la compra de elementos de primera necesidad. Este lanzamiento hizo que muchas personas se inclinen por pagar sus compras, sobre todo de alimentos, con débito. "Desde que comenzó vimos que aumentó la cantidad de denuncias formales y de consultas, por los comercios que cobran un extra por el pago con débito. Ya hicimos más de 10 actas de infracción", dijo Juan Sancassani, titular de Defensa al Consumidor.

Sancassani comentó que ellos no pueden recibir denuncias por la no devolución del IVA, pues eso le corresponde a AFIP. Sin embargo, dijo que desde que comenzó la devolución de este porcentaje, notaron que más personas están denunciando o consultando sobre el cobro de un extra, por el pago con débito. "Vemos que los beneficiarios de este programa se ven perjudicados por quienes cobran ese extra, porque les devuelven el 21%, pero los comercios que retienen un 10% de la compra, es decir que casi no ganan", dijo el funcionario y comentó que en este contexto ellos intensificaron los controles.

Sobre los comercios que fueron sancionados, Sancassani explicó que la mayoría son locales "chicos", pues los grandes tienen "claro" que no pueden cobrar por el pago con débito. "Los comercios chicos son los que no cumplen y salimos a hacer campañas de información porque las multas son elevadas. Tienen que pagar unos 300 mil pesos por la infracción", dijo y comentó que muchas de las personas llevaron pruebas como los tickets en los que quedó evidencia del recargo cobrado. "Otros llegaron con fotos, que muestran el precio y después el ticket donde indica que les cobraron de más", dijo.

Dando detalles de cómo deben hacer los sanjuanianinos que quieran reclamar o denunciar, contó que deben asistir personalmente al Centro Cívico o a través del 08003333366 o al 4306400. "Pedimos que la gente se acerque, no queremos que se vean afectados, porque hay muchas más ventas con débito", concluyó.