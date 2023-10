Cuidado si tenés Mercado pago: te contamos como evitar estafas virtuales

En los últimos días, usuarios de Mercado Pago reconocieron un engaño a través del que los estafadores buscan sustraer dinero de cuentas ajenas. Si bien puede ser fácil reconocer cuando se está en riesgo de una estafa, hay víctimas que ya perdieron su dinero bajo esta modalidad.

Para evitar estafas, en primer lugar y, particularmente, hablando de esta modalidad de engaño, es importante tener en cuenta la procedencia del contacto. Es decir que los usuarios deben chequear quién está intentando comunicarse con ellos. En caso de recibir un mail, el correo debe corresponder a la empresa, o sea que, detrás del "@", debe tener alguna referencia a Mercado Pago o la compañía de la que se trate.

Si se reciben mensajes de este tipo desde casillas que finalicen en "@gmail.com", "@hotmail.com", "@outlook.com" o "@yahoo.com", lo más probable es que se trate de una persona que no pertenece a la empresa haciéndose pasar por una que sí.

Enfermera, y estafadora: se transfería la plata de sus compañeros a Mercado Pago

En segundo lugar, es importante recordar que las empresas no se ponen en contacto con sus clientes para resolver problemas si estos no iniciaron antes algún tipo de gestión. Esto significa que, si un cliente no emitió una queja o un pedido de ayuda, Mercado Pago difícilmente se ponga en contacto con ese usuario.

Según indicaron usuarios de la billetera virtual, los delincuentes se hacen pasar por trabajadores de Mercado Pago. Al ponerse en contacto con sus víctimas, alegan problemas en sus cuentas y se ofrecen a resolverlos.

El problema es que, para aquellos que tienen menos manejo de los servicios de atención al cliente, puede ser más difícil reconocer el engaño. Al no estar familiarizados con estas prácticas, caen en la mentira y entregan datos que resultan cruciales para resguardar la seguridad de una cuenta. Así los ladrones ingresan a las billeteras virtuales.

