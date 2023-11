Massa señaló cuáles son los cambios de programas sociales a empleo

En la jornada de este martes dejará de regir el impedimento formal para que las personas que tienen pensión por discapacidad no puedan acceder al mercado de trabajo. Esto se pudo conocer en un anuncio que hizo el Ministro de Economía Sergio Massa. A la vez, añadió que habrá cambios contundentes en el sistema de planes sociales para que, a partir del 1 de enero de 2024, pasen a un programa de inclusión laboral. De este modo indicó que las medidas serán publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.



En cuanto a la eliminación del impedimento para que las personas con discapacidad no puedan acceder al sistema formal de trabajo, Massa señaló que esa "barrera" que había nacido como un derecho "protectivo del Estado" terminó funcionando como un "límite". En esta línea expresó. "A lo largo de los últimos años nos enfrentamos a la absurda contradicción de que quien tiene una pensión por discapacidad no puede acceder al mercado de trabajo porque se le suspende la pensión, y parte del desafío de inclusión en Argentina debe estar respaldado en la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo".

Massa destacó que se "eliminará esa barrera que representa para las personas con discapacidad el límite entre la pensión y el trabajo". Lo cual no implica, aclaró, que a las personas con discapacidad beneficiarias de la pensión les sea suspendido ese beneficio, sino que "van a poder integrar la pensión a su ingreso en el mercado de trabajo".



Cambios en los Programas Sociales: Enfoque en la Inclusión Laboral

El candidato a presidente de Argentina, Sergio Massa, anunció una serie de cambios en los programas sociales del país que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2024. Estos cambios están destinados a promover la inclusión laboral y ofrecer oportunidades a aquellos que han estado recibiendo asistencia social.

Según Massa, los programas sociales ahora incluirán capacitación laboral obligatoria, inscripción en bolsas de empleo locales y regionales, y se establecerán controles de contraprestación. Esto implica que las personas que reciben beneficios sociales deberán participar en actividades que fomenten su incorporación al mercado laboral.

Además, se implementará un programa llamado "Un Puente al Empleo". Si una persona que estaba recibiendo asistencia social consigue empleo en una empresa, seguirá recibiendo los beneficios durante un año. El empleador, a su vez, deberá completar el salario de acuerdo a los convenios laborales. Para incentivar a los empleadores a contratar a beneficiarios de programas sociales, no pagarán cargas sociales por estos trabajadores durante dos años.

Noticias Relacionadas A Massa le empezó a hacer ruido la interna peronista eterna de San Juan

Sergio Massa enfatizó la importancia de combinar trabajo y educación como motores de movilidad social ascendente. Estos cambios buscan romper las barreras que han excluido a muchas personas de oportunidades laborales debido a crisis económicas y sociales pasadas.