Villa y la vigilia por el aguinaldo: 'Intentamos llevarnos bien con el gobierno que esté'

En los últimos días el presidente electo, Javier Milei, dio una gran cantidad de entrevistas dejando diferentes conceptos sobre su idea de gestión. En ese contexto algo que generó preocupación en los estatales cuando fue consultado sobre si se pagaría la segunda mitad del aguinaldo y respondió que no hay plata, por que deberán recortar gastos. Sin embargo, luego mencionó que su política es que 'la gente no se toca' y que habrá que hacer el recorte en otras erogaciones que hace la política. Acerca de este tema se expresó un histórica dirigente gremial, el cual aseguró que está tranquilo y que no hay que reaccionar antes de que hayan medidas aplicadas.

'Pepe' Villa, secretario general de UPCN, opinó en Banda Ancha acerca de la incertidumbre que existe sobre el segundo pago del medio aguinaldo a nivel nacional por las declaraciones del futuro mandatario. Sobre este aspecto mencionó que no pueden adelantarse a realizar algún reclamo, cuando lo único que hubo hasta el momento fueron declaraciones y no medidas concretas.

'La situación es de acuerdo a las provincias. La coparticipación no está en riesgo, pero los conceptos no coparticipables pueden desaparecer y eso va a poner a la provincia en un aprieto grande. Habrá que ver qué repercusiones tiene pero estamos tranquilos y tratamos de llevarnos bien con el gobierno que esté. No podemos adelantarnos, hay que esperar que asuma y concrete lo que está diciendo. La gente lo votó a Milei incluso con estas ideas. Las finanzas o los ingresos pueden caer bastante', expresó.

Manteniendo su declaración de intentar tener buena relación con los diferentes gobiernos, Villa reveló que ya tuvo la posibilidad de charlar con Marcelo Orrego. Contó que fue una conversación positiva con una persona que él conoce desde hace años.

'He tenido una conversación con Orrego, fue en buenos términos porque nos conocemos desde hace años. Él viene del mismo sector que yo. Nos conocemos, sobre todo con su padre, es una familia que conozco desde hace muchos años. Está todo bien, mirando el panorama a ver que se puede hacer, pero hay que esperar a ver que hace el próximo presidente. Él quiere cortar todo, incluso a la obra pública que es algo grave porque hay mucha gente que va a quedar en la calle pero no vamos a salir a pegar antes de que pasen las cosas. Si nos llega a afectar seguramente va a haber alguna reacción desde nuestro sector', sentenció.