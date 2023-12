¿Por qué se demora el video de los anuncios del ministro Caputo?

Luis 'Toto' Caputo tenía previsto este martes a las 17 dar a conocer los primeros anuncios económicos del gobierno de Javier Milei. Sin embargo cuando el país esperaba a las conocer las primeras medidas oficiales, el video no salió en los medios de comunicación. Primero iba a ser el lunes pero con el correr de las horas del domingo el mensaje, que primero iba a ser en conferencia de prensa, se pospuso para el martes y se redujo a un texto grabado por el Ministro.

Según informaron medio porteños, el video original se grabó a las 14 de este martes, pero 'no salió bien'. Hay dos versiones sobre el 'no salió bien'. La primera es que cuando se mostró a Milei, no gustó y se mandó a grabar de nuevo. La segunda es que hubo un problema técnico durante la grabación, que no fue advertido y por eso hubo que grabarlo nuevamente.

Lo concreto es que todavía no hay un nuevo horario oficial para que se den a conocer las medidas. Se especula que sería pasadas las 19.