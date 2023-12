Amas de Casa detectó aumentos mayores al 16% en lo que va de diciembre

Desde hace años que Argentina vive una compleja situación económica vinculada a una inflación que nunca se pudo controlar. Si bien la sociedad viene atravesando esta realidad desde hace décadas, estos problemas fueron agravándose cada vez más en el último tiempo. En ese marco se detectaron aumentos mayores del 16% en productos de primera necesidad en sólo los 10 primeros días de diciembre.

Laura Vera, titular de Amas de Casa del País en San Juan, contó en Cien por Hora cuál fue el resultado de los relevamientos que han estado haciendo estas primeras semanas de diciembre. Sobre esto manifestó que se llevaron una sorpresa sumamente negativo, debido a que el porcentaje de suba fue mayor al esperado.

'En los primeros 10 días del mes nosotros ya tenemos un registro del 16,5% de incremento en los precios comparado con el mes de noviembre. Sabíamos que iba a ser alto pero nunca pensamos que tanto, es más de un 16% sólo en 10 días. Todavía falta esto que va a pasar de hoy en adelante que es ver como repercuten las medidas que anunciaron el martes en los combustibles y demás. Las compañeras están relevando desde este miércoles otra vez y creo que vamos a tener que reforzar esa tarea', expresó

En ese mismo sentido, Vera contó que se está volviendo realmente complejo para ella y sus colegas seguir haciendo relevamientos para llevarle a la comunidad las cifras más cercanas a la realidad. Esto se debe a que cada vez son más los comercios que no exhiben sus precios en las góndolas.

'Nos está costando mucho hacer relevamientos de precios porque no hay precios expuestos en góndolas, en su gran mayoría esto se ha acentuado en los últimos días. En el momento de ir a relevar esto complica mucho. Esto perjudica mucho sobre todo a las personas, el no tener precios a la vista que tiene que ver con que aumentan tanto día a día que no hay ninguna referencia', sentenció.