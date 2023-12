Enrique Conti: 'No es un plan económico, es un paquete de medidas'

Luego de los anuncios de Luis Caputo, ministro de Economía, quedaron algunas dudas, por eso Banda Ancha acudió a un gran conocedor de la cosa pública, de las finanzas públicas, como Enrique Conti, para conocer su opinión.

"En esta oportunidad lo que se plantea es que el brutal déficit fiscal que la Argentina tiene y ha tenido durante mucha cantidad de años, lo explicaba ayer el ministro , lleva a que eso se cubra o con crédito, y si no hay crédito, con una emisión importante", comenzó. Además mencionó que "eso sumado a la campaña electoral de Massa con los famosos plan platita, y bueno, eso ha llevado a un desbloque que podría terminar en una hiperinflación".

"Este no es un plan económico. Un plan económico como fue el plan neutral, el plan primavera, o el plan convertibilidad, que abarca todo respecto económico. Esto es un paquete de medidas", dijo. Además aludió a que las medidas se van a ir afirmado son las medidas que se van firmando. "Yo creo que esto va a llevar por lo menos 15, 20 días, y recién a partir del 1º de enero del año próximo, ya tendríamos acabadamente cuál es el plan que quiere aplicar el presidente Milei".

Al consultarle si hay momento ¿para ser optimista o pesimista respecto a estas medidas? dijo que "es muy pronto, es decir, si tomamos lo que al argentino normalmente le preocupa, por ejemplo el dólar, ha habido una devaluación entre el 100 y el 120%". En ello sumó que todo "depende cómo se lo toma, si se lo tomaba a 400 o a 360, pero hoy día vemos que hay un shock de dólares, lo mismo que había en el gobierno anterior, es decir que todavía no llegamos a eliminar ni el CEPO ni la variedad de dólares".

"Vamos a tener que estar atentos al impuesto país, porque los medicamentos en la Argentina, las drogas el 65% se producen en el exterior, en la industria automotriz el 70% de los elementos que conforman una movilidad son importados, y tenemos cosas elementales como la banana, el café o el chocolate que es 100% importado, eso va a haber un impacto", añadió.

Noticias Relacionadas El nuevo director del Penal reconoció que están al límite de la capacidad

En cuanto al tema de salarios, jubilaciones señaló "yo creo que van a estar por debajo de la inflación todos los rubros". A ello agregó " Adorni decía que, el gasto nacional, 0, 5% son prestaciones jubilatorias, pensiones y jubilaciones. Y si uno tiene que bajar, no solamente no alcanza con la obra pública, no alcanza con el achicamiento del ministerio, secretaría, subsecretaría, no alcanza con adecuar las tarifas tanto de energía como de transporte". También dijo "Él habla que, dentro del plan que ellos tienen, bajar ese monto en 0.4 del PBI. Pero si pienso bajar, ¿cómo hago para mejorar eso? Que acto seguido dijo que había que mejorar las jubilaciones y todo lo que eran estas prestaciones, porque eran sinceramente ingresos muy magros. Hay una contradicción".