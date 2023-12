Aseguran que falta otro aumento de combustibles, para llegar a precios internacionales

Luego de que no se realizaran nuevos acuerdos de precios y esto se liberara, los combustibles han sufrido considerables aumentos en toda la República Argentina. A pesar de ello desde el sector de las estaciones de servicio afirmaron que todavía resta un nuevo aumento para llegar a los valores que se manejan internacionalmente.

Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores, contó en Banda Ancha las modificaciones que ha registrado este sector desde que se fueron anunciando las diferentes medidas de Javier Milei. En ese sentido manifestó que si bien son conscientes del importante incremento que sufrieron los precios, consideran que todavía deben seguir los incrementos.

'Si bien estamos en una política de liberación de precios y hemos visto grandes aumentos por eso, creemos que aún falta un aumento más para estar a niveles internacionales como indica la nueva política. Estamos viendo que se abre el juego como decimos nosotros y empieza la competencia. Siempre y cuando sea regulado o se marque bien la cancha para que sepamos como jugar, es positivo', expresó.

Acerca de esto el entrevistado aseguró que la competencia es buena para los negocios porque los hace superarse como empresarios o como estacioneros de servicio. Esto se debe a que se ven obligados a brindar un mejor servicio a la gente y agregar más productos para que los clientes los elijan por encima de los demás locales.

'Vemos el precio liberado en nuestros países vecinos que ronda 1 dólar, 1,10 o 1,15 dólares y creo que apunta a eso el mercado. No sabría decir en pesos argentinos porque dependen de otras medidas que se tomen porque los estacioneros no somos formadores de precios, esto lo dispone el Gobierno junto con las compañías. Creo que habrá diferencia de precio según las compañías y la política agresiva que tengan en el mercado o no', detalló.

Por último, Caruso se refirió a que la privatización de YPF es algo puramente político y que no cree que les afecte realmente.