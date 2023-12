Dino Minozzi: 'No hay forma de evitar que el ajuste vaya a la gente'

El ajuste y las medidas de shock que ya está aplicando Javier Milei en todo el país generan preocupación en diversos sectores. En relación a esto la máxima autoridad de la Federación Económica que tiene la provincia aseguró que no hay forma de que estas determinaciones afecten al pueblo de una u otra forma.

Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica de San Juan, opinó acerca de las distintas medidas que anunció el presidente en el marco del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia. En ese sentido aseguró que filosóficamente están de acuerdo, ya que ellos también trabajan con el equilibrio fiscal, flexibilización laboral y la regulación como ejes principales.

'Todo tiene que ser rápido porque Argentina no tiene tiempo para gradualismo. Mucha gente hace un buen diagnóstico pero se equivoca en señalar el origen y la culpabilidad de lo que está pasando. Es muy poco probable que una gestión que lleva 10 días genere este caos económico, no tiene tiempo para hacerlo. Este ajuste que va a venir si o si lo tienen que hacer todos los sectores. Si tengo que decir lo que pienso es que el ajuste va a ir a la gente, porque no hay forma de evitar que el ajuste vaya a la gente por las reformas estructurales que quieren hacer en el Estado', explicó.

Brindando más detalles acerca de este pensamiento, Minozzi aseguró que el Estado Nacional tiene un porcentaje bajo de ajuste estructural. Sobre esto aseguró que el grueso del gasto donde se puede ajustar está en las provincias y en los municipios entonces habrá una gran demora hasta que eso se concrete. 'Hasta que se produzca esa reforma del Estado, ese ajuste que es producto de la alta inflación que tenemos lo va a sufrir la gente', detalló.

Por último, el entrevistado se refirió a las paritarias del sector privado. 'A diferencia del estatal, si las paritarias están por encima de la realidad se empieza a correr la economía al sector informal. Entonces empiezan a cerrarse negocios, a pasar a las casas y a tener empleados informales sin pagar aportes y contribuciones porque tienen que sobrevivir. Eso es lo que pasa', sentenció.