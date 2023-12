Docentes pidieron a la ministra que siga la cláusula para estar 5 puntos sobre la inflación

Esta semana Silvia Fuentes, la ministra de Educación de la gestión de Marcelo Orrego, mantuvo una reunión con las autoridades de los gremios docentes. En ese contexto desde UDAP le entregaron un escrito con diferentes puntos a tratar en una futura paritaria. Entre ellos se destacó mantener la decisión de que los salarios docentes se mantengan 5 puntos por encima de la inflación.

Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, contó en Banda Ancha cómo se desarrolló el diálogo con la nueva funcionaria a cargo de la cartera educativa. En ese sentido comentó que ya le dejaron en claro cuáles serán algunas de sus solicitudes principales, como por ejemplo que los edificios estén en condiciones óptimas de cara al regreso a clases en 2024.

'Aprovechamos y le hemos dado unos ítems. Es como que ya hemos pedido paritarias. Lo entregamos y estamos a la espera de su llamado. No hay plazo, esperamos que a mediados o fines de enero nos llamen para que hablemos. Tenemos que ver que va a suceder porque es todo muy incierto. Queremos seguir con la cláusula que tenemos, que nos ha beneficiado a nosotros y a todos los empleados públicos porque de lo que se acordó con docentes surgió lo mismo para los demás. Esto es que estamos 5 puntos sobre la inflación acumulada que es una cláusula que nos ha beneficiado', expresó.

Seguidamente, Quiroga puntualizó en otros beneficios que consiguieron después de una larga lucha y que buscan que se mantengan. Por ejemplo la entrevistada destacó el hecho de que sus salarios ya no cuentan con sumas fijas, por lo que cada ítem incrementa en función de los aumentos que se vayan realizando.

'Este mes hemos cobrado con el 12,8% de aumento y algo que logramos en la paritaria es que nuestro recibo de sueldo ya no tenemos sumas fijas. Es un logro que tenemos por primera vez, esto quiere decir que cada vez que me aumentan el básico en igual proporción me aumentan los valores que tenemos. Además los docentes tenemos todo nuestro sueldo en blanco', sentenció.