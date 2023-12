Sanjuaninos necesitan más de medio millón de pesos para cubrir canasta total y alquiler

La constante inflación e incremento de precios, en algunas ocasiones indiscriminada, hace que las personas pierdan la referencia o la percepción de la realidad en cuanto a los costos que deben tenerse para llegar a fin de mes cubriendo las necesidades. Amas de Casa del País es una de las asociaciones que se encarga de medir los precios mes a mes y fue su titular, Laura Vera, quien brindó detalles en Tarde 13 acerca de los números de noviembre, ya procesados.

Con el relevamiento finalizado hace algunos día y lo datos procesados recientemente, Vera contó que la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en noviembre incrementó por encima del 13%. ‘No nos sorprenden los números lamentablemente, reflejan una realidad que venimos viviendo. Nos dio el 13,4% comparado con octubre, que ha llevado a que la CBA pasara a más de 190 mil pesos en una familia tipo', contó Vera.

Por su parte, la Canasta Básica Total, que comprende alimentos, calzado, transporte, vestimenta, salud, educación, (siendo esto un proporcional de lo que se debería gastar anualmente o por temporada), arrojó '420 mil pesos, que si además esa familia alquila, tiene que tener más de medio millón de pesos por mes en ingresos ese grupo familiar', señaló Vera respecto a los precios y costos en noviembre.

El incremento constante de precios hace que las personas no tengan referencia y eso es lo que les viene sucediendo a Amas de Casa del País durante los últimos meses. ‘A los consumidores nos desorientan los precios porque ya no sabemos cuál es el más económico. No aumenta lo mismo el fideo en el mayorista que en el supermercado o el negocio cerca de casa. A veces aumenta más el producto de segunda marca y el de primera se mantiene’, explicó la titular de la asociación y agregó que ‘no hay señalización de precios en los productos. Algunos alimentos hoy en los hipermercados no se les encuentra precio’.

Canastas navideñas

En el relevamiento que hicieron acerca de las mesas para las fiestas, la particularidad que encontraron es que para una familia regular, una cena costará cerca de 86 mil pesos, en la que pueden llegar a comer unas 6 personas. Aunque también cabe destacar que en caso de realizar una cena más austera, ajustando cantidad, productos y marcas, el precio puede reducirse pero el número pasa la barrera de los 40 mil pesos.