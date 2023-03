Canasta básica: los precios escalaron un 7,2% en enero

De acuerdo con los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la canasta básica alimentaria escaló un 7,2%, al igual que la canasta básica total. Así mismo acumularon un 109,8% y 108% respectivamente.

De esta manera, para no ser pobre una familia modelo integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años necesitó $ 130.196 para no ser pobre y $ 57.355 para no caer en la indigencia. Así mismo, una persona adulta necesitó $ 52.925 para no ser pobre y $ 23.315 para no ser indigente.

La inflación se aceleró en enero hasta el 6%, desde el 5,1% de diciembre, y acumuló en los últimos 12 meses un 98,8%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que complica los objetivos del plan del ministro de Economía, Sergio Massa, para calmar la escalada de precios.

El dato mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) estuvo en línea a lo esperado por analistas locales y extranjeros, que habían proyectado un avance promedio del 5,9%, acelerando 0,8 décimas respecto de diciembre.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, la división con mayor peso en el índice general, marcó un 6,8%, la mayor suba desde agosto, por lo que quedó atrás la moderación de noviembre y diciembre. El ascenso estuvo apuntalado por fuertes incrementos en frutas, y verduras que se combinaron con alzas también elevadas en aguas y gaseosas.

En tanto que las mayores subas del mes se registraron en los rubros Recreación y cultura (9%) por la incidencia que tuvo el aumento de los servicios de turismo a raíz de la temporada de vacaciones. Esto mismo afectó también a restaurantes y hoteles, que subió 6,2%. A su vez, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles anotó un avance del 8%, impulsado en gran parte por el alza de las tarifas de servicios públicos (agua y gas); y Comunicación mostró un ascenso del 8%, ante las subas en los servicios de telefonía e internet. Asimismo, Salud dio 4,9%, ante la sostenida alza de los medicamentos, junto con un nuevo ajuste en las prepagas.