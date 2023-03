Salarios privados: "Algunos sectores han quedado por debajo de la inflación y otros por encima" 

Este miércoles Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan, mantuvo una entrevista telefónica en Banda Ancha. Allí se refirió a los salarios privados, e indicó que "algunos sectores han quedado por debajo de la inflación y otros por encima"; pero también habló sobre la inflación: "está golpeando absolutamente a todos: los salarios y los costos", sostuvo.

"En el ámbito de la industria y cada sector tiene su paritaria de manera independiente se viene mes a mes con distintos aumentos ya sea para algún sector como para otro. Nosotros nos regimos con las paritarias que se cierran a nivel nacional desde cada sector y estamos cumpliéndolas", dijo el titular de la UISJ.

"Algunos tuvieron aumento por encima de la inflación, otros que han estado prácticamente relacionados con las mismas y por supuesto la mayoría de los sectores lo que sí se ha contemplado han sido bonos de distintos calibres", agregó Palacios.

"Han habido sectores de la industria que han tenido arreglos, tal vez no en porcentaje, pero sí por los bonos seguramente han sido hasta superior. Es muy difícil porque son muchísimos sectores y son distintas paritarias. Cada sector ha tenido acuerdos distintos, unos han sido muy superiores, otros muy inferiores. Uno entiende que el poder adquisitivo lo que ha caído, que no alcanza lo que se gana o cobra para vivir. También como empresarios tenemos que ser muy responsables y entender que hasta cierto límite es lo que uno puede pagar porque si no se cae la empresa", dijo el empresario.

Acerca de la inflación que golpea a los salarios, Palacios manifestó que "sin dudas está golpeando a todos, es entendible el tema de los salarios, que muchas veces no pueden hacer frente a ciertos incrementos; cuando uno produce y vende algo luego lo cobra a meses y ahí pierde mucha rentabilidad".

"El panorama viene siendo el mismo desde hace bastante ya. La luz al final del túnel por ahora no la estamos viendo", expresó Palacios. "Esperemos que la inflación vaya mermando, bajando, porque es un flagelo para la sociedad toda", dijo.