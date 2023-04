Melón en pan: el invento sanjuanino que llegó a un importante medio de agricultura nacional

Esteban y Roció le dieron un giro a su emprendimiento familiar al crear el dulce de melón en pan a partir de la producción familiar en Sarmiento. Este hecho llamó la atención de Bichos de Campo, importante medio con trayectoria en noticias sobre agricultura a nivel nacional.

Rocío Bertomeu, una de las ideólogas de la novedad pasó por Canal 13 y contó sobre el proceso para la creación de un nuevo producto que no existía en el mercado y que tiene los ojos de otras provincias puestos en San Juan. “A partir de la cosecha nosotros obtenemos una cantidad de melones que nos son aptos para transporte por su tamaño, pero son de la misma calidad del resto y con estos producimos el dulce dándole un valor agregado a fruta que nos caracteriza”, expresó Rocío Bertomeu en Canal 13.

La idea surge por la producción de melón de la familia de su pareja (Esteban López) tiene en el departamento Sarmiento, donde también se cultiva sandia y alfalfa.

Se trató de un arduo proceso para lograr una consistencia ideal y luego de muchos ensayos se pudo lograr. “Hicimos algunas pruebas con aciertos y errores para estar donde estamos hoy y ha sido en enero de este año cuando lo lanzamos a la venta a través de las redes sociales”, agregó la entrevistada.

La invención tiene como base el tradicional pan de membrillo, “ha sido un proceso largo por que no lográbamos la consistencia, el melón al contener tanta agua se nos complicada”. Sin embargo, hay una magia detrás que no puede ser revelada, “tenemos nuestro secreto pero es un dulce natural, no estamos utilizando ningún tipo de conservante o aditivos, es súper saludable, el melón con el azúcar simplemente”.

Empezó a comercializarse solo en Sarmiento y el boca en boca lo trajo hasta Capital donde ahora tiene varios puntos de venta, “Hemos vendido casi todo y lo que queda lo voy trayendo a las ferias”.

Pese a la sequía y al granizo, la cosecha sido espectacular, “a Esteban y a su familia les ha ido muy bien, no nos ha afectado ni el granizo ni la falta de agua por suerte este año”, que años anteriores si tuvieron.