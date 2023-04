La Ministra de Hacienda aclaró que los descuentos a los docentes están suspendidos

Con la noticia de la liquidación de sueldos para los empleados públicos para el próximo 1 de abril, el Gobierno Provincial informó que no se descontarán los días a los docentes que no trabajaron por las protestas en reclamo de mejoras salariales.

La Ministra de Hacienda Marisa López explicó que se han suspendido los descuentos de los días no trabajados a los docentes que estuvieron adheridos a la protesta de autoconvocados. Esto se debe a que un número importante de casos no coincidía la información obtenida. Había personas con descuento que habían asistido a dar clases, también otros docentes que no habían asistido y figuraban con menos días de descuento, entre los casos.