La semana en tres títulos: los colegios afuera, salvavidas eléctrico y el mediador anticonflicto

Confirmado: los colegios privados de San Juan no entran en Precios Justos

Finalmente de definió el aumento pendiente para las cuotas de los colegios privados por parte de la Dirección de Educación Privada, se trata de un 19,36% para el último trimestre del 2022 basado en los informes del índice IPADEP (Índice Provincial de Aranceles de Educación Privada). A partir de allí bastaba definir si la provincia adhería al programa de Precios Justos lanzado por el Ministerio de Economía, a lo que este medio consultó con la Directora de Educación Privada, Liliana Clara Piegaia que aseguró que no ha sido tomado por la jurisdicción.

“Es una invitación a las provincias a sumarse o no, a nosotros nos encuentra muy bien parados porque venimos en un proceso ya regulado”, expresó la entrevistada. Desde la iniciativa del acuerdo de precios, se busca instalar es que el aumento anual entre el 70 y el 80% de manera escalonada y no dos veces al año como era habitual.

“Se nos ha pedido desde otras jurisdicciones como hacemos el índice, porque eso le da previsión, ya sabemos que cada tres meses”, expresó la funcionaria. “Este índice está a travesado por otros, por ejemplo ahora que está cerrando paritarias y se ha creído oportuno seguir con los que venimos haciendo desde el 2021 que se aplica este indicador que da más previsibilidad”, agregó.

Tras el apagón, el empresariado local evalúa invertir en sistema alternativos de energía

Un apagón masivo cerca de las 16 del pasado miércoles sorprendió a gran parte del país, incluida la provincia de San Juan que duro casi dos horas. El imprevisto afectó a todo el sector económico del sector centro de la argentina y desde la provincia el empresariado evalúa invertir en sistemas alternativos de generación de energía eléctrica, hay una sensación de que el “sistema esta frágil”.

Así lo aseguró el presidente de la Federación Económica se San Juan, Dino Minozzi a Canal 13, “la necesidad de invertir en sistemas alternativos de producción de energía porque hay empresas que tiene drogas en cadenas de frío y empresas de alimentos también e industria, hay una sensación de que el sistema esta frágil”.

Sin embargo, es un gasto imprevisto para el empresariado en un contexto de inestabilidad y con el miedo de que vuelva a suceder, “perder capital de trabajo en estas condiciones de la economía argentina son muy ruinosas”.

Designan a un “mediador” para Josemaría y proveedores iglesianos

En la búsqueda de resolver las diferencias entre proveedores iglesianos y Josemaría por las modalidades de trabajo, con la mediación del Ministerio de Minería a cargo de Carlos Astudillo, se resolvió crear la figura de "mediador" para aceitar las contrataciones con la empresa FLUOR, que trabaja para Josemaría. Este hecho se da luego de una escalada conflictiva que tuvo lugar en septiembre del 2022, cuando un grupo de empresarios locales reclamó frente a las puertas de la oficina de la minera, “La Cobriza” de Rodeo, en contra de las licitaciones y en reclamo de adoptar la modalidad de Mesas de Trabajo,

Canal 13 tomó contacto con Fernando Varela de la Cámara de Proveedores Mineros de Iglesia (CAPRESMI) quien confirmó que este facilitador es Javier Manini, quien trabajó Caterwest S.A y ARAMARK S.A, ambas vinculadas al negocio del catering y gastronomía con experiencia en mineras.