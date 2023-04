Oficializaron la lista de economías regionales que entrarán en el dólar agro

Este lunes el Gobierno nacional anunció la lista de economías regionales que participan en el Programa de Incremento Exportador (PIE) y recordó las reglas para obtener el tipo de cambio de US$300. Se trata de la Resolución 138/2023 del día de la fecha incorporada al Boletín Oficia por la Secretaria de Agricultura

El Ministerio de Economía dijo que esta medida fue para fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina donde aclara que la incorporación al dólar agro tiene las condiciones de elegibilidad la capacidad de abastecimiento en el mercado local, además de la mano de obra que generan, el cumplimiento de los acuerdos de precios y que hayan exportado en algún momento de los últimos 18 meses.

Las condiciones para participar del programa:

Haber exportado en algún momento de los 18 meses anteriores.

Mantener o incrementar durante la vigencia del programa la cantidad de puestos de trabajo.

Asumir el compromiso de volcar al mercado local y mantener o incrementar los volúmenes de abastecimiento.

Cumplir los acuerdos de precios para el mercado local que fije la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía.

ECONOMÍA REGIONAL

Esta solución muestra los ingresos por actividades vitivinícola, olivícola, apícola, pesquera, forestoindustrial, lanera, como así también de la producción de legumbres, ajo, té, maní, tabaco, limón y frutas (cereza, ciruela y arándano, uvas y pasas)

Otras medidas importantes incluyen té verde y negro, maíz pisingallo, maní en sus distintas variedades, aceite de maní, aceites de pescado, ceras vegetales, aceite de oliva, aceite de jojoba, maíz dulce, extractos de carne bovina, preparaciones de pescado, vinos, tabaco, harina de carne y pescado, forestación, lanas, aceite de limón, entre otros productos que revistan la condición de ecológicos, biológicos u orgánicos debidamente certificados y autorizados.

También se incluyen otras industrias no incluidas en esta lista, como la carne y los productos lácteos. El sector privado también anunció la inclusión de sorgo o cebada en el momento del anuncio, pero no dio más detalles. Sin embargo, no hay un cambio significativo en la lista.