Los trabajadores de estaciones de servicio rechazan la reducción de turnos

Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles, señalaron que podría haber una reducción en el personal de las estaciones de servicio en el turno noche. En este marco, Víctor Menéndez, Secretario General del Sindicato Unión de Obreros de Estaciones de Servicios, charló con Diario 13 y comentó que la reducción es imposible.

Cabe mencionar que Analía Salguero, quien es presidenta de Cámara de Expendedores de Combustibles, habló de este tema en un medio radial y explicó que la actual situación económica podría afectar a fuentes de trabajo y que a los empresarios se le es complejo afrontar el pago de los sueldos. Lo que ella añadió fue "la última actualización del precio no permite hacer frente a los costos. Se habló de cerrar a la noche y tener un turno menos. Pero la consecuencia es la reducción de empleados; no podemos precisar cuántos serían los afectados pero mínimo habrá dos personas por turno".

En este contexto, Menéndez dio a conocer en este medio que hasta el momento no les ha llegado ningún tipo de comunicación oficial sobre el tema. Sin embargo, dijo que es complicado debido a que no puede haber menor reducción. Esto se debe a que en la actualidad trabaja en el turno noche tan solo un empleado. Una reducción significaría el cierre, algo que no pueden hacer debido a convenios existentes.

Del mismo modo, Víctor Menéndez señaló que supo que estas medidas que buscan imponer están en línea con la inseguridad, aunque él explicó que ningún delegado ha expresado algún tipo de denuncia al respecto. También indicó que es un tema monetario, pero debe pensarse en los empleados, ya que en el turno que quieren modificar ya trabajan en menos porque necesitarían al menos dos personas para evitar incidentes.