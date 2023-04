La semana en tres títulos: paritaria flaca, ¿acuerdo roto? y pesca caliente

El pasado martes la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) cerró el acuerdo paritario correspondiente al segundo trimestre del 2023, en la sede del Ministerio de Trabajo de un 27%. En el desglose de los meses el aumento será de un 14 por ciento en abril, 7 en mayo y 6 en junio y con el primer aumento la hora pasará de $611,50 a $696,90, solo $85 pesos más por hora trabajada.

Paritaria de empleadas domésticas: en abril solo cobrarán $85 más por hora

Este martes la comisión nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) cerró el acuerdo paritario correspondiente al segundo trimestre del 2023, en la sede del Ministerio de Trabajo de un 27%.

En el desglose de los meses el aumento será de un 14 por ciento en abril, 7 en mayo y 6 en junio y con el primer aumento la hora pasará de $611,50 a $696,90, es decir, $85 más por hora trabajada. Diario 13 tomó contacto con Estela Zalazar, referente de Empleadas de Casas Particulares de San Juan, que recién salida de la reunión dese Buenos Aires calificó el arreglo como "una burla".

"Como siempre ellos sacan el porcentaje que ya habían determinado antes", reclamó la entrevistada que en representación de San Juan decidió levantarse sin firmar lo acordado al igual que las representantes de Rio Negro y Entre Ríos. Lo pactado representa en términos mensuales para la categoría más baja unos $10.510,5 por lo que pasaran de cobrar $75.075 a 85.585 (personal con retiro) y 751,33 pesos por hora y 95.170 mensuales (sin retiro) para el mes de abril.

Finalmente puso el foco en las mujeres que tiene más de un hijo, "las mamás que tienen 4 o 5 hijos, que hacen con $85, es inexplicable, es una burla. Me voy muy enojada de Buenos Aires, pedíamos un punto más, un 28%".

Carne: detectaron que un supermercado no cumple con Precios Justos

Se renovó el programa nacional de Precios Justos para la carne con un aumento autorizado del 3,2% y los organismos reguladores salieron a hacer los controles para los 7 cortes dentro de la política.

En un operativo realizado este viernes, personal de fiscalización de Defensa al Consumidor detectó faltantes de productos del rubro en uno de los supermercados de cadena nacional ubicado en pleno centro. Diario 13 dialogó con Daniel Pérez, subdirector del organismo regulador que comunicó que se labraron actas de constatación el Super Vea y se los instó a cumplir para este sábado.

“En el Vea no ha llegado la carne, que la verdad sigue con la misma situación y los inspectores les labraron actas de constatación, los inspectores van a pasar y si no se cumple esta acta se convierte en infracción”, expresó Pérez que también es presidente del Consejo Federal del Consumo.

Por otro lado, remarcó que, en las recorridas por el Híper Libertad, ChangoMas y Carrefour han comprobado que hay stock de mercadería. “En el Hiper Libertad le llegó la carne estaban colocándola en las góndolas, en Carrefour igual, también en ChangoMas”.

Como quedaron los precios de los cortes de carne en Precios Justos

Los cortes de consumo masivo que formarán parte de la continuidad del programa que estarán a la venta en las principales cadenas de supermercados son:

Asado $ 1.068,12

Nalga $1.419

Matambre $1.351,92

Vacío $1.394,23

Falda $696,6

Paleta $1.148,61

Tapa de asado $1.068,12

Pescaderías dicen que llega poca merluza por el calentamiento de aguas en el Mar Argentino

Se viene Semana Santa y se multiplica la demanda de frutos de mar, entre ellos el más consumido en la en el país: la merluza. Según contó Guillermo Venegas Gallerano, de pescadería Gallerano ha legado poco producto a la provincia porque la pesca fue dificultosa debido al calentamiento de las aguas en el Mar Argentino.

“Es cierto que viene poco pescado porque el agua esta elevada en temperatura unos 3 o 4 grados”, dijo y agregó, “eso ha ablandado la merluza que hay que devolverla. Como son rápidos los fileteros se les rompe la merluza y ahí hay problemas de rendimiento y ellos tiene un sueldo base, pero también les pagan por kilo”.

Este viernes llegará un camión donde avaluará el estado de la mercadería, “llevamos tres semanas con cambios en el filet, para ver si están igual que los que tengo y para ver si hay alguna diferencia en algo”. Este hecho también ha afectado el tamaño, el kilo hoy está en $1790 y no cree que valla a subir más.

En la misma línea desde Pescadería La Costa remarcaron, “hay poco, la merluza es de agua fría y como hubo mucho calor en Mar del Plata la merluza se va buscando el agua fría y se van cada vez más lejos”, esto hace que cueste cada vez más pescar y aumente el costo de la actividad.

A esto agregó que hay una fuerte depredación de barcos extranjeros en la zona de pesca por parte de China, Japón y España. La merluza congelada cuesta $1400 en este local.

En Pescadería Aguilar también acusaron el faltante, “nos están diciendo que no hay mucha disponibilidad o stock de mercadería. Supuestamente dicen que no hay mucha pesca, pero para mí hay especulación”, expresaron, aunque dijeron no estar al tanto de los motivos.

En este local el filet de merluza está en $1950 el kilo, “suponemos que va a subir un poco más, así que hoy está en ese rango de precios”, finalizó.