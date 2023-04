Fuertes definiciones de Uñac sobre minería: "Los proyectos no son moneda de cambio"

En contacto con la prensa, el gobernador de la provincia, Sergio Uñac dio fuertes declaraciones en materia de minería en el medio de la escalada del dólar blue y las tenciones financieras internacionales. Así mismo dijo que a las empresas les piden que vengan, invierta, generen trabajo y tengan apego a las leyes.

“Las minas no son para hacer negocios inmobiliarios, no es para cotizar bolsa y pasarse las carteras de una empresa a otra, no hay ningún negocio montado sobre las mismas, desde hace 7 años están para producir empleo”, expresó.

De esta manera recordó que quien es concesionario de una mina, tiene que tener labor legal y eso implica explorar, que es el paso previo a explotar, “es lo que queremos que pase en el cortísimo plazo en San Juan”.

Hizo mención a la reciente presentación de la Declaración de impacto ambiental del proyecto Los Azules y la inminente presentación de Hualilan, destacando que se mantienen las inversiones pese a las incertidumbres económicas en el plano nacional e internacional.

“Son cosas que no deberían pasar, entre un dólar blue y un dólar oficial que está a la mitad no sabes cuál es el precio real y esto tampoco lo podemos desconocer”, al respecto agregó que pese a esto, “San Juan sigue cumpliendo con la obra pública hay retraso nacional en algunos certificados, nosotros tratamos de cubrir el bache hasta que se cubra el desembolso”.