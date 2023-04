Dólar agro: el dilema de las economías regionales ante la escalada inflacionaria

En suspenso aún, el dólar agro no arranca y las economías regionales se encuentran en el dilema de entrar o no al régimen especial con un dólar preferencial para las exportaciones, en el medio de una escalada inflacionaria. Con el dato del INDEC que arrojó un 7,7% con un acumulado del 12,7%, quienes también atienden al mercado interno sacan cuentas para ver si conviene o no con, el ojo puesto en los próximos meses hacen el balance para no salir perdiendo.

El pasado lunes revelaron por medio de la Resolución 138/2023 el listado de las economías regionales que entran en el programa entre ellas las actividades vitivinícola, olivícola y la cebolla que se agregó hoy. Los sectores están sujetos a una serie de requisitos entre ellas dos que causan dolores de cabeza en la provincia: volcar al mercado local y mantener o incrementar los volúmenes de abastecimiento; y cumplir los acuerdos de precios para el mercado local que fije la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía.

Desde las provincias se ha pedido flexibilizar o cambiar en la XLIV reunión ordinaria del Consejo Federal Agropecuario, presidida por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, Juan José Bahillo. Con la presencia de los ministro de producción de las provincias se debatió sobre las problemáticas provinciales para acceder a la política, además de tocar el tema de la Gripe Aviar que afecta a varias de ellas.

Este viernes, el ministro de Producción Ariel Lucero de la provincia habló con Diario 13 y celebró la iniciativa y explicó los cambios que se proponen desde San Juan para poder aprovechar al máximo este periodo. “Primero destacar que la primera versión y la segunda no contemplaban las economías regionales y ahora sí se han contemplado”, dijo y agregó, “después, la aplicabilidad es otro tema que tiene su particularidad, que para algún tipo de economía regional puede ser más beneficioso que otro”.

Al respecto explicó, “para quien tenga la mayor parte de su mercado o de su producción comercializada en el mercado externo, puede ser una medida más seductora que quienes tengan distribuido con igual proporción o mayor proporción la del mercado interno”.

Esto tiene que ver con la obligatoriedad de adherirse al programa nacional Precios Justos con una pauta del 3,2% de aumento de precios por mes hasta el mes de agosto. La ideas que quienes comercializan fuera y dentro del país no se vuelquen al mercado externo y se desabastezca al interior, lo que redundaría en un nuevo aumento de precios.

Quienes quedan atados a este tipo de cambio deben afinar el lápiz frente a las proyecciones del número del INDEC durante 5 meses. “Tenés que sacar la cuenta y decir bueno, a ver cuánto gano por este tipo de cambio diferencial para exportación y cuánto dejo de ganar por no poder aumentar los precios de acuerdo a los costos”, dijo el funcionario.

Puso especial interés en que se puedan lograr las adecuaciones necesarias en dialogo con nación y en consideración con los estados provinciales. “La medida es una buena medida que habrá que ajustarla para que se pueda tener el mejor resultado posible”, finalizó.