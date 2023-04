La semana en tres títulos: dolarizar sin dólares, súper muro y el dilema regional

El clima electoral volvió a reflotar una idea que se presenta en campaña como una solución a los problemas económicos de la Argentina. El candidato liberal a la presidencia Javier Milei desempolvó la discusión sobre la dolarización que promete terminar con la inflación y frente a esta posibilidad aparece el interrogante, no sobre cómo se hará, sino con qué.

¿Es posible dolarizar una economía sin dólares?

El clima electoral volvió a reflotar una idea que se presenta en campaña como una solución a los problemas económicos de la Argentina. El candidato liberal a la presidencia Javier Milei desempolvó la discusión sobre la dolarización que promete terminar con la inflación y frente a esta posibilidad aparece el interrogante, no sobre cómo se hará, sino con qué.

“Técnicamente es imposible”, sentencio la economista y docente de la UNSJ Gabriela Lirussi a la consulta de Diario 13 y agregó, “la dolarización tiene un marco legal, normativo e institucional, la Argentina no emite dólares como moneda, los tenemos que comprar como si fuera cualquier otro bien”.

¿Qué implicaría esta medida? Cada argentino, poseedor de pesos, debería entregar los pesos que tiene a cambio de su equivalente en dólares, no sin antes sincerar el precio del dólar que en el mercado paralelo tuvo saltos exponenciales y cerró la semana en $442. “Se calcula que hay 4000 pesos argentinos por cada dólar”, dijo la especialista por lo que la cuenta no sería tan sencilla como se plantea.

Por la eliminación del Banco Central, la economía debería ajustarse al funcionamiento normativo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, quien tendría la potestad del control monetario argentino.

Actualmente “los países que tiene una economía dolarizada que son Ecuador y Puerto Rico tienen un proceso y su economía funciona dependido de Estados Unidos, que aceptaron a esas naciones como colonias norteamericanas” expresó y finalizó, “hoy con los dólares que hay en las reservas del Banco Central no se podría hacer esto”.

Presentaron la nueva versión del muro del dique de colas de Josemaría

Este viernes, técnicos de Depromin SA presentaron ante la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM) la nueva versión del muro del dique de colas del proyecto Josemaría. Se trató de una conferencia a cargo de los ingenieros donde expusieron las modificaciones en la represa de desechos mineros, estas habían sido solicitadas desde el Ministerio de Minería a fin de reforzar la estructura y dotarla de resistencia ante eventuales movimientos sísmicos severos.

De acuerdo con la información oficial, se ha propuesto retirar unos 30 metros de material aluvial para llegar hasta la roca madre y poder fundar sobre ella el dique. Así mismo agregaron que, “se proponen nuevas medidas de resguardo medioambiental adecuadas para los cambios a realizar en materia de ingeniería del proyecto".

La presentación formal de estos cambios se había hecho el pasado 13 de marzo y luego de esta exposición técnica quedará a consideración de la comisión de evaluación.

El nuevo esquema fue solicitado luego de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en abril del 2022, y se incorporaron a ella a requerimiento de la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM). Las modificaciones más sustanciales giran en torno a la los aspectos geotécnicos e hidrológicos.

Dólar agro: el dilema de las economías regionales ante la escalada inflacionaria

En suspenso aún, el dólar agro no arranca y las economías regionales se encuentran en el dilema de entrar o no al régimen especial con un dólar preferencial para las exportaciones, en el medio de una escalada inflacionaria. Con el dato del INDEC que arrojó un 7,7% con un acumulado del 12,7%, quienes también atienden al mercado interno sacan cuentas para ver si conviene o no con, el ojo puesto en los próximos meses, hacen el balance para no salir perdiendo.

El pasado lunes revelaron por medio de la Resolución 138/2023 el listado de las economías regionales que entran en el programa entre ellas las actividades vitivinícola, olivícola y la cebolla que se agregó el viernes. Los sectores están sujetos a una serie de requisitos entre ellas dos que causan dolores de cabeza en la provincia: volcar al mercado local y mantener o incrementar los volúmenes de abastecimiento; y cumplir los acuerdos de precios para el mercado local que fije la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, particularmente Precios Justos.

El ministro de Producción y Desarrollo Económico de la provincia , Ariel Lucero habló con Diario 13 y celebró la iniciativa y explicó los cambios que se proponen desde San Juan para poder aprovechar al máximo este periodo. “Primero destacar que la primera versión y la segunda no contemplaban las economías regionales y ahora sí se han contemplado”, dijo y agregó, “después, la aplicabilidad es otro tema que tiene su particularidad, que para algún tipo de economía regional puede ser más beneficioso que otro”.

Al respecto explicó, “para quien tenga la mayor parte de su mercado o de su producción comercializada en el mercado externo, puede ser una medida más seductora que quienes tengan distribuido con igual proporción o mayor proporción la del mercado interno”.