Coletazos de la corrida: construcción y ferretería en jaque por el precio del dólar blue

La escalada del dólar blue que acarició los $500 puso en jaque nuevamente a los comercios y pymes de la provincia relacionados con la construcción y ferretería, que entre la espada y la pared intentan seguir vendiendo pese a que no saben a qué precio tendrán que reponer.

Diario 13 habló con propietarios de dos ferreterías sanjuaninas, desde donde expresaron su preocupación por la incertidumbre que genera en el sector la inestabilidad cambiaria. “Vienen los aumentos habituales y un adicional, particularmente dos o tres empresas que me han pasado un mail donde me dicen que no me pueden ofrecer productos porque según ellos no tienen sus proveedores, ni le entregan precio tampoco, es una cadena”, dijo Ricardo Martí de Ferretería Ampakama.

Sebastián Ramos de Valerio Hnos dijo que este sacudón no solo afecta a los importados, sino que repercute en los productos nacionales como el cemento, el hierro y sus derivados. Un ejemplo puntual que dio es en el precio del metal desplegado, que desde el viernes hasta ayer tuvo variación de un 3, 5 %, “este martes es otra historia porque ya ha vuelto a subir el dólar”.

Ramos también puntualizó en los productos para las instalaciones eléctricas y en términos generales estimó que los aumentos mensuales están en el orden del 10%, “te puedo asegurar que es muy difícil trabajar así”, lamentó.

Martí remarcó que las empresas pequeñas tienen una dura realidad a la hora de pagar sueldos, por lo que a diferencia de otros sectores que han cortado el suministro no pueden suspender las ventas hasta que lleguen los nuevos precios. Mientras tanto se acomodan con los aumentos para no perder ventas, “trata uno de ir acompañando pero es que va tan rápido que ni siquiera se puede, uno trata de levantar la persiana y trabajar y seguir para adelante”, finalizó.