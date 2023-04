Alquileres: controversias entre inquilinos y propietarios con la inflación a ambos lados del mostrador

Desde la cartera económica decidieron dar por suspensión la actual ley de alquileres tan controvertida entre inquilinos y propietarios vigente desde junio del 2020 y enfrenta posiciones, mientras que el punto en común es el grave problema inflacionario qua hace mella a ambos lados del mostrador.

Diario 13 tomó contacto con Mauricio Turell de la Cámara Inmobiliaria y con Víctor Bazán de la Asociación de Inquilinos, que ofrecieron posturas disimiles en esta situación se incertidumbre. Turell celebró lo que consideró una “buena noticia”, en tanto y en cuanto se cumplan algunas condiciones, mientras muchos contratos están a la expectativa de la firma para evaluar los cambios que son inminentes.

“Si se decide continuar con el ICL, (índice utilizado para actualizar los contratos de locación), no había problema porque está casi igual que la inflación”, expresó y dijo, “lo que corregiríamos es que la actualización sea semestral que es cada un año para la vivienda familiar”.

Bazán consideró que tocar la ley empeoraría las condiciones de vida de los argentinos, “lamentablemente las presiones del mercado y del FMI están liberando el mercado y lo que hace es que termine pagando siempre los sectores que menos tienen”.

A contra punto de Turell aseguró que las únicas modificaciones que cambien la calidad de vida e las familias es pesificar el valor de las viviendas, poner un impuesta a las que están vacías, mientras se mantengan los contratos por tres años y los aumentos sigan siendo anuales.

Sin embargo, desde la Cámara Inmobiliaria esperan que estas dos últimas sean los principales cambios que se introduzcan a la normativa: actualización semestral y contratos por dos años. Consideró crucial que “las partes puedan pactar el plazo, yo tengo casos concretos que me pide el inquilino actualizar trimestralmente y evitar el golpe fuerte de actualización”.

El representante de los inquilinos puso el foco sobre la liberación de las condiciones de contrato, “el aumento es mayor porque te lo actualizan cada 6 meses y después lo vuelven a actualizar siempre utilizando el último índice, cuando la ley actual dice que se hace solo por el principio del valor del contrato de alquiler”.

Pese al choque de posiciones, ambos coincidieron, desde distintas posiciones, que el problema central es la inflación.

“Lo peor es no se puede manejar con la inflación, esas son las circunstancias que nos hacen un poco de ruido, el problema ya no es en el alquilen sino en la compra, venta o en el desarrollo inmobiliario”, dijo Turell y cerró, “penamos que tienen un buen criterio para darle una solución con un corte de raíz".

Mientras que Bazán remarcó que el problema no es la ley, “no va a haber más viviendas en al querer por disminuir un año el contrato del alquiler, a los corredores inmobiliarios interesa eso porque ves van a pagar de nuevo la comisión cada dos años, lo principal es resolver la inflación para que no haya aumentos”.