Obra Pública: "Hay una mayor demora en los pagos por las transferencias de Nación"

Julián Rins presidente de la Cámara de la Construcción en San Juan, charló con Banda Ancha y explicó lo referente a despidos en empresas constructoras. El empresario señaló que esto es por problemas en la obra pública.



'Sinceramente, no tengo ninguna información al respecto lo que puede pasar' comenzó Rins. En la misma línea dio 'en el sector hay obras que se están terminando y eso implica que cuando las obras se terminan, si no hay comienzo de obras, las empresas despiden. Eso se debe a la reducción de la obra pública' comentó.

A la vez, añadió que 'hay un tema adicional, es que hay una mayor demora en el Estado por las demoras de transferencia de los fondos de nación, eso también ocasiona una serie de problemas en el funcionamiento de las empresas'. Este tema es algo que los preocupa y ocupa, aunque reiteró que 'hasta el momento no tenemos registrados que haya de forma generalizada despidos'

En esta línea explicó que 'la provincia activó este nuevo mecanismo para la actualización y redeterminación de costos con motivo de la inflación,eso alivio en alguna medida la cadena de cobro en realidad en San Juan'. A ello le sumó que San Juan fue pionera en la búsqueda de solución. Sin embargo, hay un problema. Este radica en que 'como una medida extraordinaria al presente, todavía las medidas no se han podido efectivizar, se han disparado todos los procesos para que suceda pero aún no se ha cobrado ninguna de esas atribuciones'. 'Sabemos que es inminente el cobro, pero a la presente no ha llegado y ese es uno de los problemas que tenemos en la actualidad' especificó el empresario. La demora es más que nada administrativa, aunque también técnico.

Con respecto al cierre del primer trimestre y la inflación, señaló "La inflación en la construcción supera los tres dígitos, las empresas se han endeudado". A su vez, declaró que hay una fuerte demora en los pagos a los trabajadores debido a la demora de los fondos.