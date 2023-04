Ya depositaron las planillas complementarias a docentes por el descuento del paro

Luego de todos los días de movilización que tuvieron los docentes autoconvocados de San Juan, una de las grandes dudas que surgieron era si finalmente se les iba a descontar los días no trabajados. En ese sentido desde Hacienda revelaron que este martes ya depositaron las plantillas complementarias a los educadores, por los descuentos por el paro.

Marisa López, ministra de Hacienda y Finanzas, contó ante el móvil de Canal 13 que no sólo ya depositaron las mencionadas planillas. Sumado a esto también ya entregaron una suma no remunerativa y no bonificable que habían anunciado en la previa a que los docentes regresan a sus puestos de trabajo.

'Ya se ha acreditado esta planilla que incluye los días que se descontaron en el sueldo de marzo, atento a las inconsistencias y a la decisión de suspender los efectos. También la suma no remunerativa y no bonificable de 42.500 para todos aquellos que tengan una remuneración neta menor a 180.000', expresó.

Siguiendo en la misma línea la funcionaria contó que no cuenta con el número preciso de docentes que recibirán esta compensación. Sin embargo, mencionó que en total son 10.000 liquidaciones, lo que no quiere decir que ese número de educadores reciban esta planilla ya que una misma persona puede tener más de un cargo.

'Esta suspensión ha tenido que ver con una decisión fundamentalmente del Ministerio de Educación. Van a hacer procesos de auditoría y de verificación de esta planilla. En principio entendemos que lo vamos a dejar para tratar junto con los gremios en el mes de julio', manifestó.