Bazán: "Causa enojo cuando ves que el problema de fondo no es la ley, es la inflación"

Luego de que se conociera de que es casi inminente la suspensión de la Ley de Alquileres, este miércoles en Banda Ancha mantuvo una entrevista telefónica Víctor Bazán, de la Asociación de Inquilinos.

Bazán manifestó que "causa enojo cuando ves que el problema de fondo no es la ley, es la inflación" y destacó además que "esto es una exigencia no solo del mercado inmobiliario sino del FMI".

"Primero y principal lo vimos como un acto medianamente irresponsable cuando no hay una determinación oficial", dijo. "Para hacer esto tiene que pasar por el Congreso o debería. Entonces no es una cosa que vos lo podés hacer de un día para el otro", agregó Bazán.

"Los anuncios que se hacen la sociedad queda desconcertada, lo único que logra es que tanto inquilinos como propietarios estén a la deriva", dijo.

"Hoy lo que creo que tenemos que decir es que está la ley vigente, si después la modifican o no eso entraría en discusión tal vez más adelante cuando se anuncie oficialmente", manifestó Bazán.

"Causa un poco de enojo cuando vos ves que el problema de fondo no es la ley. Es una locura echarle la culpa a una ley con un índice inflacionario de más del 100%", explicó.

Además, Bazán detalló que "si vos tenés un 108% de marzo a marzo de inflación, si tenés una ley que calcula por debajo de la inflación, lo que quieren hacer, para que el inquilino lo entienda, es que los aumentos sean semestrales y bajo el índice inflacionario, no es que va a mejorar".

"El problema es inflacionario, tenemos la vivienda dolarizada en Argentina, no hay control", destacó.

Acerca de que si hay una posición unánime en todo el país sobre la Ley de Alquileres, Bazán explicó que "todos tenemos la misma posición porque nos damos cuenta que lo que se está solicitando es una exigencia no solo del mercado inmobiliario argentino, si no una exigencia del Fondo Monetario Internacional".

"No sería más fácil ponerle un impuesto a la vivienda vacía de personas que tengan más de 4 viviendas y estén especulando con la dolarización de los inmuebles? no creo que lo haga y creo que eso mejoraría la oferta sin tocar la ley de alquileres. ¿Por qué no pesificamos los inmuebles?, ¿Por qué no vamos a la valuación fiscal de los inmuebles?", dijo.

"Ninguno toma la decisión de ver la realidad como es, hoy con una inflación del ciento y pico por ciento, por más que pongas esta ley, la modifiques o le hagas lo que quieras, lo más probable es que termine perjudicando a los inquilino", manifestó.