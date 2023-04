Massa anunció un dólar a $300 para agropecuarios y economías regionales

Este miércoles el Ministro de Economía Sergio Massa lanzó el denominado "operativo dólar" con el objetivo de aumentar la liquidación de las exportaciones para el sector agroexportador, principalmente para la soja sus productos derivados y las economías regionales. La idea es que esta operación que ofrece una divisa diferencial estadounidense a un valor de $300 se pueda a asistir a los productores afectados por la sequía.

El ministro estuvo junto a otros funcionarios de la cartera frente a las cámaras cereal eras, del maní, del vino, maíz y madera y otros miembros de la economía regional. “Estas tres medidas por un lado pretenden fortalecer al sector agroexportador argentino y fortalecer nuestras reservas y nuestra moneda, tan importante en momentos de incertidumbre a nivel global y a nivel local”, dijo Massa.

La política se oficializara por medio de tres decretos a conocer en los próximos días que giraran en torno a un programa de protección a productores, otro de incremento exportador y sanciones para quienes no liquiden exportaciones.

En concreto se pretende llegar a unos 69 mil productores en argentina en situación crítica, con un tipo de cambio diferencial para la soja y sus derivados a $300 vigente entre el 8 de abril y el 31 de mayo, y otra versión para las economías regionales hasta el 30 de agosto.

Por el lado de las sanciones, se estima que hay al menos U$S 37000 millones de empresas que aún no han liquidado que si no cumplen se les activará un mecanismo de suspensión de CUIT.