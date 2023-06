Así es la propuesta que busca eliminar el billete argentino

En el medio de las turbulencias económicas y la sostenida devaluación del peso argentino, una nueva propuesta surgió con la idea de eliminar el billete nacional. No es la dolarización y la promesa de eliminar al Banco Central del candidato a presidente Javier Milei, sino la digitalización del peso argentino (PAD).

La iniciativa fue estudiada por Carlos María de los Santos, exvicepresidente del Banco del Chaco e integrante de la ONG Fundación Inclusión Productiva que dialogó con Diario 13, y cuenta con tres aspectos fundamentales: plataforma tecnológica, su aplicabilidad y los resultados fiscales y financieros.

En primer lugar, todas las transacciones quedarían registradas, ya que los movimientos serian digitales, “eliminar todos los billetes y monedas y hacer todas las operaciones desde las operatorias del sistema financiero”.

En este sentido puso el foco en reducir la evasión fiscal, para aumentar la recaudación, “si en el consumo tomas el IVA, el índice del Indec y el Banco Central para saber cuál es el consumo público y privado en el país y ves lo que recaudo la AFIP hay una evasión permanente que no baja del 45% al 53%”.

Al respecto agregó, “como va a quedar todo grabado y se elimina el efectivo y se evita este tipo de situación”, en el mismo sentido hablo del empleo “no hay ninguna entidad que desconozca que la mano de obra registrada en el país no baja del 40%, ahora van a tener que pagar porque nadie va a poder desconocer que está pagando un sueldo”.

Calificó a actual sistema financiero como paupérrimo, es decir, “que no financie la economía real”, cuyo financiamiento a la industria, el comercio y servicios no supera el 6% del PBI, “nadie baja el 30% en américa y en los países desarrollados el 95% del producto bruto esta financiado por el sistema financiero”.

Remarcó además dos falencias importantes, el déficit fiscal y la carga impositiva, estos altos niveles de recaudación por el blanqueamiento e la actividad economía no haría necesaria la cantidad de impuestos que actualmente tiene la Argentina. Seria fundamental a este efecto paras a las plataformas virtuales, mientras el Banco Central mantiene sus funciones normales pero ya no emitiría billetes. “La plata inutilizada podría a pasar a financiar no menos del 35% del producto bruto del país”.

Las condiciones tecnológicas estarían dadas, “el 95% de la población tiene conectividad, al 5% le das plazos, haces la inversiones que se necesitan”.