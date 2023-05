Negativas en San Juan a la reducción de la semana laboral

La semana laboral de 4 días de puso en el centro de la escena mediática y política luego de que la Confederación General del Trabajo hiciera un pedido expreso al respecto, además de la presentación de un proyecto por parte del Frente de Todos por parte de Mariano Recalde.

Algunas experiencias en el mundo han comprobados su beneficios al pasar de 48 a 36 horas semanales. También hubo una presentación en Diputados, Hugo Yasky, diputado nacional por el Frente de Todos y secretario general de la CTA de los Trabajadores aseguró que se debatirá esta semana en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados mientras que manifestó que mejorará la productividad de las empresas.

En San Juan algunas voces dieron su visión al respecto, Diario 13 habló con Dino Minozzi presidente de la Federación Económica, Marcelo Vargas de presidente del Centro Comercial Rawson y delegado de CAME en San Juan y con Alberto Tovares, secretario adjunto de la UOCRA que expresaron sus apreciaciones sobre la iniciativa.

"La reducción laboral de las horas de trabajo semanales de 48, nos parece una medida para un país desarrollado, ordenador con conexión, con robótica, no para un país que está en vías de desarrollo donde todavía las aceitunas, las naranjas, las manzanas se cosechan con la mano", dijo Minozzi y agregó "es un proyecto inaplicable y que atenta contra la economía y el sector privado, me parece un disparate hasta que no tengamos ordenada la economía".

En el mismo sentido Marcelo Vargas, dijo “la crisis económica ya ha reducido la jornada laboral, es irreal en la situación en la que estamos, la gente tiene dos laburos. En el comercio se necesitan cada vez más horas abiertos para poder vender”.

Dijo que dentro del comercio sería muy difícil de aplicar y que sería más propicio en sectores económicos que están atados a la productividad. “Es para otros pises como Alemania que están ganando por el lado de las salidas, el esparcimiento, para que la gente esté más horas gastando y generando los servicios que generan mucho dinero”, finalizó.

Por su parte, Alberto Tovares de la secretario adjunto de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina se mostró cauto al pronunciarse sobre el tema, “todavía no tenemos bien claro, eso va a llegar a los sindicatos a través de la CGT, no está bien claro no hay que confundir a los trabajadores más en esta situación que se vive”.

Finalmente expresó, “hay que esperar a que salga bien la propuesta de la Cámara, no es tiempo como para poder decir algo, estamos preocupados por dar soluciones laborales”.