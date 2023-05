Para promover el enoturismo, darán créditos no reembolsables

Este lunes, Javier Espina, directo del Consejo Federal de Turismo, dio a conocer todo lo respectivo al Fondo para el Desarrollo del enoturismo. En su discurso expresó que buscan fomentar el turismo del vino en San Juan.

En conferencia de prensa, el director del Consejo Federal de Turismo señaló que los fondos del programa que lanza, son aportes no reembolsables. Los mismos están destinados para bodegas que tengan apertura turística y las que no, al igual que las fincas que hoy están abiertas al turismo y las que no lo tengan aún.

Según mencionó, la idea es ayudar a incentivar los proyectos que vinculan al vino y al turismo. Quienes aún no estén registrados en la actividad turística deberán comenzar a reunir los requisitos, aunque no descartarán ningún proyecto.

"En Argentina hay 15 provincias que tienen turismo del vino, entonces no es igual en todo el país. Por lo tanto, cuando tienen que presentar la certificación de que la provincia o el municipio les ha dado la apertura turística, deben ver la importancia de cumplir con los requisitos” explicó Espina.

Quienes aún no hayan iniciado con este tipo de turismo, “van a tener que seguir un camino diferente, pero van a tener que hacer capacitaciones técnicas para lograr su apertura turística y acceder a fondos" señaló el director del Consejo.

Además, detalló que los aportes no reembolsables serán de un monto máximo de 3 millones de pesos. En este caso, lo que buscan es que los proveedores del enoturismo mejoren la infraestructura de la prestación del servicio.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes el Secretario de Turismo, Roberto Juárez; secretario de agricultura, ganadería y agroindustria, Martín Gómez Sabatié; director de asuntos vitivinicolas; Mario Cañadas y subdirector, Nicolás Seracio.