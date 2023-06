Por primera vez y por votación unánime, un sanjuanino fue elegido para encabezar el Consejo Federal del Consumo

El pasado 9 de junio, el sanjuanino Daniel Pérez actual subdirector de Defensa al Consumidor, asumió la presidencia del Consejo Federal del Consumo en la Asamblea 104 realizada en Jujuy por decisión unánime de las provincias. Otro comprovinciano estuvo en ese puesto, Elías Álvarez, pero de forma provisoria.

Se trata del organismo de autoridad máxima, junto a la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor a cargo de Adrián Ganino (Catamarca), que coordina acciones vinculadas al consumo y que se encargada de la creación de las direcciones o secretarías del país. Ambas, alas fundamentales de la Secretaria de Comercio a cargo de Matías Tombolini y, entre otras cosas, encargadas de fiscalizar los programas de acuerdos de precios como Precios Justos.

Se trató de una formalidad necesaria, ya que Pérez presidia, también de forma provisoria, luego de la renuncia de Elías Álvarez, en marzo pasado, pero la continuidad fue ratificada con el voto de los participantes. Oficialmente estará al frente hasta junio del 2024. “Ya me venían me lo venían pidiendo todas la provincia, yo a la mayoría le dije que sí, que no ha habido ningún inconveniente en seguir”, dijo a Diario 13.

Y como objetivo a corto plazo planteo la necesidad de avanzar en la implantación de la ley de talles, “uno de los objetivos que nos hemos puesto para la próxima asamblea en septiembre, para ya tenerlo resuelto, es la implementación de la ley de talles. Venimos detrás de esto, ya está todos los resultados listos, los resultados antropométricos y están, falta la de medidas corporales”.