Alertan por el cobro indebido de una retención a beneficiarios del Progresar

El director de ANSES de Rawson, Raúl Romero, informó que en el pago de beneficios de Seguridad Social el agente pagador no está autorizado a retener ningún monto adicional e invitó a los ciudadanos a denunciar si experimentan algún problema con el cobro. Asimismo, comunicó que aún hay casos en evaluación socioeconómica de la Beca Progresar ya que algunos establecimientos aún no han validado la inscripción de los estudiantes.

"Para transmitir una respuesta sólida y certera, hay que transmitir que los beneficios de la Seguridad Social tienen que ser cobrados de manera íntegra por los beneficiarios, es decir, el agente pagador no está facultado para generar ningún tipo de retención adicional. En este caso, escuchaba el mensaje que le hacía referencia por pagar fuera de fecha, eso no es correcto y le invito a hacer la denuncia", afirmó.

Y agregó: "En este caso, la ciudadana puede generar la denuncia en el propio Correo Argentino, pero también la puede realizar en alguna de las dependencias de ANSES. Puede acercarse y dejar registrada su denuncia sobre lo que está sucediendo, o este reclamo de esto que ha vivenciado en el Correo al momento de ir a cobrar el beneficio. Debe informar el día y el horario aproximado en que concurrió en la sucursal".

"Eso va a permitir, entonces, identificar qué sucedió ese día de pago o en concreto con este beneficiario que concurrió a cobrar. Es grave. Vamos a decirlo en potencial, pero si se hubiese producido, es grave, en función de qué, si esto se repite, si uno hace la escala de cantidad de beneficiarios, la verdad que sería totalmente grave y seguramente, pasible de sanción", aseguró el director de ANSES de Rawson.

Romero añadió que el operador que hubiese estado cometiendo esta retención indebida podría ser castigado, aunque destacó que no tienen registro de una denuncia formal por alguna situación semejante. "Irregularidades a veces suceden, son no deseadas, por algún desvío operativo de algún de algún trabajador que probablemente no está cumpliendo cabalmente su servicio, pero rápidamente hay que identificarlas", detalló.

"A estas situaciones hay que corregirlas siempre pensando en el beneficio del ciudadano", sostuvo y explicó que en algunos casos de la Beca Progresar todavía no se ha finalizado el proceso de evaluación socioeconómica, ya que hay establecimientos, en particular universidades, que todavía no terminan de validar la inscripción o el proceso de cursado que actualmente está desarrollando el este estudiante.

Por lo tanto, hay algunos casos que todavía están en evaluación debido a la articulación necesaria entre las distintas dependencias, tanto universidades o escuelas con el Ministerio de Educación primero, y luego, Ministerio de Educación con ANSES. "Por eso, todavía hay algunos beneficiarios que están esperando la resolución de su inscripción", concluyó Romero, titular de ANSES en Rawson.