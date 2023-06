Cambio de planes: esperan aumentos por encima del 4% para los combustibles

Se espera la renovación del programa nacional de Precios Justos entre el gobierno y las petroleras para los combustibles con una pauta mensual cercana al 7% para el próximo trimestre, esperan que se aplique este fin de semana. Estacioneros de todo el país reclaman haber quedado fuera de la discusión y se encuentran a la expectativa del índice de aumento, que advirtieron de antemano, es escasa en relación a la inflación que el último mes fue del 7,8% y con un acuerdo paritario del 30%.

Desde la Cámara de Expendedores de la provincia de San Juan, Analía Salguero dijo a Diario 13 que de momento son versiones mediáticas y que no hay nada oficial. “Evidentemente no ha habido acuerdo entre las petroleras y el Gobierno de hacer esta mecánica de suba que venía habiendo”, dijo y agregó, “es inviable poder seguir comercializando el combustible con precios que están”.

Aseguró que hay un desfasaje en el sector muy importante “que no está siendo atendido” y agregó que está en peligro la comercialización de las combustibles en la República Argentina. Comparó con otros países de la región, “históricamente el litro cuesta un dólar”. Actualmente el dólar oficial está en $261,59 y el blue en $492,00 mientras que el litro de nafta esta en $217.

Reclamó que el sector quedó fuera de la discusión, ya que la negociación se hace con las grandes petroleras. Esta posición se le manifestó al Secretario de Comercio, Matías Tombolini, tres semanas atrás: “le explicamos la gravedad del sector y las consecuencias que puede tener en la reducción del personal, en no hacer viables nuestros negocios, si no se descomprime el precio del combustible, no hay otra manera. Estamos a la espera de esas respuestas todavía”, finalizó.