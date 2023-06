La semana en tres títulos: sanjuanino presidente, acuerdo demorado y tironeos por el combustible

Por primera vez y por votación unánime, un sanjuanino fue elegido para encabezar el Consejo Federal del Consumo. Se trata Daniel Pérez actual subdirector de Defensa al Consumidor de San Juan, quién ya presidia de forma provisoria desde la renuncia de María Florencia Agüero (Catamarca) en marzo ¿cuáles serán sus primeras acciones?

Las tratativas con el Fondo Monetario Internacional se dan en el medio del clima electoral a nivel nacional. Sergio Massa busca un cambio que le permita tener mayor “poder fe fuego” en el mercado de divisas. ¿Se espera una corrida cambiaria? ¿Cuál es la fecha clave?

Finalmente, el aumento a los combustibles llegó este fin de semana y fue del 4,5% a regañadientes de las grandes petroleras que negociaron con el gobierno. Sin embargo, las críticas más duras vinieron de los expendedores que quedaron fuera de la discusión por el acuerdo de Precios Justos.

Por primera vez y por votación unánime, un sanjuanino fue elegido para encabezar el Consejo Federal del Consumo

El pasado 9 de junio, el sanjuanino Daniel Pérez actual subdirector de Defensa al Consumidor, asumió la presidencia del Consejo Federal del Consumo en la Asamblea 104 realizada en Jujuy por decisión unánime de las provincias. Otro comprovinciano estuvo en ese puesto, Elías Álvarez, pero de forma provisoria.

Se trata del organismo de autoridad máxima, junto a la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor a cargo de Adrián Ganino (Catamarca), que coordina acciones vinculadas al consumo y que se encargada de la creación de las direcciones o secretarías del país. Ambas, alas fundamentales de la Secretaria de Comercio a cargo de Matías Tombolini y, entre otras cosas, encargadas de fiscalizar los programas de acuerdos de precios como Precios Justos.

Se trató de una formalidad necesaria, ya que Pérez presidia, también de forma provisoria, luego de la renuncia de María Florencia Agüero (Catamarca), en marzo pasado, pero la continuidad fue ratificada con el voto de las provincias. Oficialmente estará al frente hasta junio del 2024. “Ya me venían me lo venían pidiendo todas la provincia, yo a la mayoría le dije que sí, que no ha habido ningún inconveniente en seguir”, dijo a Diario 13.

Y como objetivo a corto plazo planteo la necesidad de avanzar en la implantación de la ley de talles, “uno de los objetivos que nos hemos puesto para la próxima asamblea en septiembre, para ya tenerlo resuelto, es la implementación de la ley de talles. Venimos detrás de esto, ya está todos los resultados listos, los resultados antropométricos y están, falta la de medidas corporales”.

Por unanimidad, el sanjuanino Daniel Pérez fue elegido como presidente de la COFEDEC

Los factores que tensionan el acuerdo con el FMI ¿se espera una corrida cambiaria?

El gobierno nacional avanza con las tratativas, pero con mucha demora, con el Fondo Monetario Internacional en el medio de la frenética carrea electoral de cara a las elecciones PASO de octubre, que definirán cual será el color político que gobierne la argentina los próximos cuatro años. Se tensiona la situación económica, mientras el ministro de economía Sergio Massa busca cambiar algunas condiciones del acuerdo, que de darse, habilitaría un desembolso del organismo de crédito para el país.

Esto se debe a dos factores, ligados al escenario político y a la espera de la formalización de los candidatos de los distintos frentes el próximo 24 de junio, con un miedo subyacente: ¿se espera una corrida cambiaria?

De acuerdo con el economista Gerardo Mestre, la desestabilización del mercado cambiario, que siempre repercute en os precios de las góndolas, se podría dar a medida que se acerque este momento (formalización de los candidatos). Por lo que Massa necesita “poder de fuego” para poder evitarlo.

Los que suceden es que este 21 y 22 de junio se vienen vencimientos en el Programa de Facilidades Extendidas por unos USD 2.700 millones con un Banco Central desangrado. Si se logra el pago, o cambiar los términos en la negociación argentina percibiría unos USD 10.600 millones (en concepto de Derechos Especiales de Giro).

¿Qué quiere el ministro de Economía? “Massa quiere tener, de los dólares que le mande el Fondo Monetario Internacional, un porcentaje para intervenir en el mercado cambiario para que no se les dispare el dólar”, dijo y agregó, “ese porcentaje, según distintos voceros, varía entre un veinticinco a un cuarenta por ciento”.

¿Qué es lo que le dice el Fondo Monetario?: “Yo no te presto para que intervengas en el mercado cambiario, sino que te presto para que me pagues. Es para que tengas reserva”. Se cree que desde el organismo le permitan utilizar un 10% de esos fondos.

El otro es un factor técnico, relacionado con el anterior, “en la estructura del Fondo hay posiciones bastante duras y otras más flexibles. Por ejemplo, históricamente Japón ha sido muy duro en el sentido de respetar los acuerdos como se han formulado en primera instancia, de manera de cuidar la imagen del fondo”.

Sin embargo, el hecho de que Argentina tenga una relación más cercana con la administración de Joe Biden que tiene la posición mayoritaria con el 18%, permite adelantar que alguna mejora se pueda obtener. El límite es hasta fines de este mes ya que puede haber una prórroga de hasta 8 días luego del 12 y 22.

Con tironeos ente petroleras y el gobierno, llegó el aumento de combustibles: los expendedores reclaman

Finalmente, el aumento llegó este fin de semana y fue del 4,5% a regañadientes de las grandes petroleras, pero las criticas más duras llegaron desde los expendedores por el acuerdo en el marco del programa de Precios Justos.

Desde la Cámara de Expendedores de la provincia de San Juan, Analía Salguero dijo a Diario 13 que, “es inviable poder seguir comercializando el combustible con precios que están”. Advirtieron de antemano que la actualización pretendida del 7%, pero no lograda, es escasa en relación a la inflación que en el último mes fue del 7,8% y con un acuerdo paritario del 30%.

Aseguró que hay un desfasaje en el sector muy importante “que no está siendo atendido” y agregó que está en peligro la comercialización de las combustibles en la República Argentina. Comparó con otros países de la región, “históricamente el litro cuesta un dólar”. Actualmente el dólar oficial está en $261,59 y el blue en $492,00.

Reclamó que el sector quedó fuera de la discusión, ya que la negociación se hace con las grandes petroleras. Esta posición se le manifestó al Secretario de Comercio, Matías Tombolini, tres semanas atrás: “le explicamos la gravedad del sector y las consecuencias que puede tener en la reducción del personal, en no hacer viables nuestros negocios, si no se descomprime el precio del combustible, no hay otra manera. Estamos a la espera de esas respuestas todavía”, finalizó.