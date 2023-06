Empleadas domesticas reclaman que los patrones pagan en cuotas el subsidio al registro de trabajadoras

La referente de Empleadas de Casas Particulares (SinDeCAF), Estela Zalazar reclamó por una práctica habitual de los empleadores que blanquean a sus trabajadores bajo el programa Registradas: hacen el pago en cuotas. El programa estatal tiene como objetivo reducir la informalidad del sector pagando el 50% del salario durante 6 meses para quienes registren una relación laboral.

“Supuestamente eso vendría para el empleado y lo cobra la patrona y se lo va dando en cómodas cuotas” dijo la entrevistada a Diario 13 y agregó, “me parece bien que tome una vez por todas el gobierno algo, nosotros pagamos impuestos, pero no cumplir con los derechos de la empleada, ahí es cuando ellos empiezan a poner en cuotas este ingreso”.

También dijo que a la hora del pago, los patrones hacen el redondeo para abajo, es decir, que si la hora se paga $777 y les dan $700.

Recientemente desde la AFIP intimaron a unas 150 mil personas que se presume podrían tener personal doméstico no declarado, Zalazar dijo que en la provincia se avanzó con el blanqueamiento de las trabajadoras. Sin embargo, reconoció que hay algunas empleadas que piden no ser registradas por que cobran algún beneficio incompatible. “A veces las empleadas, tienen una asignación universal o tienen un plan social, no quieren que las registren. Pero hay cosas compatibles con eso y cosas no compatibles. Por ejemplo, la asignación Universal no es incompatible, entonces se le puede hacer tranquilamente”. Finalmente reveló que en el sector hay más personas en negro que afiliadas al sindicato.

Este medio intentó contactarse con Jorge Oribe, subsecretario de Trabajo de la provincia pero lamentablemente no se ha podido establecer la comunicación.

Requisitos:

Las trabajadoras de casas particulares deben trabajar 6 horas semanales o más en el mismo hogar.

Sus tareas deben estar enmarcadas dentro de las categorías “Personal para tareas específicas”, ”Caseros y caseras”, ”Asistencia y cuidado de personas” o “Personal para tareas generales”.

Las personas empleadoras deben tener ingresos brutos mensuales promedio, iguales o inferiores al mínimo no imponible de la Ley de Impuesto a las Ganancias.



Poblaciones priorizadas:

El beneficio se extiende de 6 a 8 meses si se registra a:

- Trabajadoras con discapacidad o con hijxs con discapacidad.

- Trabajadoras travestis, transexuales o transgénero.

- Trabajadoras titulares del Programa Acompañar.



Compatibilidades e incompatibilidades:

Registradas es compatible con:

Asignación Universal por Hijx.

Asignación Universal por Embarazo.

Tarjeta Alimentar.

Progresar.

Programa Potenciar Trabajo.

Otros programas.

Registradas no es compatible con:

Pensiones no contributivas por invalidez.

Pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijxs.

Pensiones no contributivas por vejez.