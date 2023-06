Minería: Josemaría avanza con una licitación y proveedores locales piden garantías

En horas de la tarde de este jueves se realizó una reunión ente proveedores de Iglesia y Jáchal con el ministro de Minería Carlos Astudillo y representantes de DEPROMINSA, concesionaria de Lundin por el proyecto cuprífero Josemaría a fin de evaluar una nueva propuesta al pedido de cambio en los procesos licitatorios, además de responder si finalmente darían marcha atrás con una licitación de catering.

El pasado viernes las cámaras CAPRESMI, Tierra Minera y CAISMI de Iglesia y la Cámara de Servicios Mineros de Jáchal pidieron a la empresa que no avance con el contrato de una empresa perteneciente al anillo 2, (Gran San Juan) porque no habían sido notificados del llamado. Solicitaron además, tomar conocimiento antes sobre quienes ofertaran para poder mostrarles sus productos y sus precios, a fin de que cuando los oferentes decidan hacer el compre local no se tengan que amoldar a valores preestablecidos previamente.

Esta solicitud no tuvo una respuesta favorable del todo ya que desde la compañía seguirán el curso de la licitación, en cambio aseguraron que instarán a las a la empresa de catering a que a que compren y contraten servicios en Iglesia y Jáchal. Los empresarios locales luego de un cuarto intermedio pidieron garantías, “queremos un anexo en ese pliego de licitación, ahora específicamente en la licitación de cartering, pero también en las próximas licitaciones”, dijo a Diario 13 Fernando Varela de CAPRESMI (Cámara de Proveedores Mineros de Iglesia) y agregó, "le pedimos garantía de que el proveedor local va a poder brindar los servicios de acuerdo a todos los estatus comerciales, con calidad y precio competitivo”. Desde Josemaría prometieron tener una repuesta para la próxima semana.

Recurso mineral

Las reservas minerales se estiman en 1.011,8 Mt con 0,30 % de cobre, 0,22 g/t de oro y 0,94 g/t de plata, con un contenido de 3,0 Mt (6.7 Blb) de cobre, 7.0 Moz de oro y 30.7 Moz de plata. Los recursos minerales medidos e indicados se estiman en 1.158,8 Mt con 0,29 % de cobre y 0,21 g/t de oro y 0,90 g/t de plata, con un contenido de 3,3 Mt (7,4 Blb) de cobre, 7,8 Moz de oro y 35,1 Moz de plata.

Puestos de trabajo

Se espera que el proyecto Josemaría se instale en la provincia por al menos 19 años y genere 4.000 puestos de trabajo en operaciones, 10.000 en el pico de la fase de construcción y la inversión inicial anunciada fue de 410 millones de dólares.

Ley de cierre de minas

Hasta el momento no se ha establecido que es lo que sucederá con estos depósitos de residuos una vez que la minera concluya su trabajo en el país. Durante el 2022, el senador Rubén Uñac, en conjunto con Walberto Allende llevaron el debate de una Ley de Cierre de Minas a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y Ambiente y Desarrollo Sustentable. Una discusión que recién comienza.

Producción

La mina tiene como objetivo procesar 150 mil toneladas de roca por día, que ingresarían a planta y se obtendrían 2 mil toneladas de cobre concentrado.

Uso hídrico de Josemaría

Se abastecerán de aguas subterráneas de pozos a aproximadamente 25 kilómetros del proyecto que bombearán agua al corazón de Josemaría. Se consumirá unos 1500 litros por segundo de agua en el proceso, de los campos de pozos se sumarían 500 litros por segundo, de los cuales se está pensando llegar al orden del 80% de recuperación.