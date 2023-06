¿Por qué no llega Precios Justos Barriales al almacén de la esquina?

Se cumple un mes del lanzamiento del programa troncal del plan de estabilización del ministro de Economía, Sergio Massa, para contener la escalada inflacionaria y desde Defensa al Consumidor de San Juan lamentaron la baja adhesión de los almaceneros a Precios Justos Barriales. “Según lo dicho por los gerentes, lamentablemente no ha logrado colmar las expectativas que había generado este programa”, dijo Daniel Pérez subdirector del organismo y presidente del Consejo Federal del Consumo.

Cabe recordar que se trata de una política que nos es obligatoria para los comerciantes, aunque si para los mayoristas y distribuidores de la provincia que son es Jaguar, Macro y Maxi Consumo, “eso es voluntario y una vez que el comerciante accede a estos productos es obligatorio. No les está llegando (a los almacenes) no porque no tengan los productos los mayoristas, sino porque no van los comerciantes a pedir estos productos”.

Pese a esto, reconoció que dependiendo del distribuidor solo están llegando entre 50 y 70 productos de los 108 de la canasta, es por ello que ya realizaron un acta de constatación y enviaron el informe a Buenos Aires notificando la situación desde donde han respondido que a la brevedad completarán el stock de los artículos que faltan.