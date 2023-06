¿Se te apaga el calefactor o la estufa? este puede ser el origen de tus dolores de cabeza

Llegó el frio y se acerca el invierno, muchos usuarios del servicio de gas suelen comenzar con los dolores de cabeza que el calefón o los calefactores se apagan. Muchas veces la gente cree que se debe a un desperfecto del artefacto, pero puede ser por una causa externa, en el medidor de gas. Los profesionales recomiendan hacer el cambio de regulado antiguo, sobre todo en las casa viejas, por uno más nuevo que además tiene una válvula de seguridad ante peligro de fuga.

Diario 13 hizo un relevamiento de distintos locales donde venden repuestos y materiales de plomería, desde donde indicaron que ha ventas, pero que no son significativas por el momento.

Desde Sanigas dijeron que es normal la demanda a medida que se acerca el invierno, “cuando es inicio de temporada, por lo general, cuando empiezan lo frío, empieza a haber más consumo, entonces, empieza a caer la presión y en las casas donde hay regulador muy viejo”.

El artefacto tiene una goma que forma parte de un diafragma que se estiran y pierde presión, “todos los inviernos a esta fecha, la gente empieza a cambiar los reguladores cuando son muy antiguos, es cuando más movimiento tenemos. Son más seguros los nuevos”.

Desde Rio Gas advirtieron en el mismo sentido por la falta de presión, que muchas veces afecta a los calefones y la gente cree que es el artefacto el que anda mal, cuando no es así. “Por ahí desarman todo un factor o todo un calefón, no es el problema del calefón, del calefactor, no lo encuentran por qué no enciende, le suelo decir: ¿se fijó si el regulador está bien, si está pasando bien el gas?”. Comentaron desde el negocio que de momento no hay mucho movimiento.

Además de hacer un chequeo anual que tuvo un amiento del 100% y puede costar entre $10.000 y $20.000, los gasistas recomiendas hacer el cambio de regulador en aquellas casas que no cuenten con los más modernos que no cuentan una válvula de seguridad.

Hoy hay dos opciones para cambiarlo por medio de Ecogas a contra factura, financiado por 6 meses a $24.0000. Menestras que el cambio con un matriculado puede costar $8.000 la mano de obra más el artefacto ($10.000), por lo que en ese caso el ahorro puede llegar a ser de unos $6.000.

El trabajo debe ser realizado por un gasista matriculado y habilitado, cada visita que haga un profesional debe tener un respaldo, es decir, se debe facturar para que el cliente tenga un respaldo fiscal y una garantía.