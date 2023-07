Aseguran que no hay denuncias formales sobre mancha en ganado bovino en Valle Fértil

Diversas versiones trascendieron en los medios sanjuaninos sobre un alerta por medio de mensajes de WhatsApp de productores bovinos de Valle Fértil, advertían sobre la presencia de una enfermedad que causa la muerte en animales de 6 meses a 2 años. Diario 13 tomó contacto con el Director de Desarrollo Pecuario de la provincia, Carlos Camuñas que aseguró que no hay denuncias formales al respecto y aprovecho para poner énfasis en la vacunación.

“Ningún productor se ha sumado ni por la dirección, ni ha habido un llamado telefónico. Los colegas no han hecho una necropsia, no han visto ningún animal con manchas”, dijo categóricamente el funcionario. Así mismo expresó que se ha comunicación con la Secretaría de Agricultura Familiar allá en Valle Fértil y tampoco han recibido la inquietud.

Sin embargo, dijo que hace dos meses fue a ese departamento y le solicitaron que diera una charla al respecto por que se les habría presentado alguna situación. “Cuando los productores hacían consulta por algunos casos que habían tenido, por la sintomatología, por la edad de los animales, no era mancha. Y otros quizás podría ser, digamos, pero no hay denuncia”.

Se trata de una enfermedad común que prolifera si el ganado no está debidamente inmunizado, “La única forma de prevenir es justamente. Cualquier esquema de vacunación, o cualquier plan sanitario más o menos completo, tiene la mancha. Así como la mancha vienen varias enfermedades como el tétano y el botulismo que afecta a las personas”.

Al respecto dijo que viene vacunas polivalentes que permiten combatirla porque se encuentra en todos lados, insistió, “si yo no vacuno no es raro que se me muera un animal de mancha, porque la mancha está presente, está en el guano, entonces si el animal no tiene anticuerpos probablemente se muera y es una enfermedad que afecta animales desde los 6 meses, puede ser un poquito antes a lo mejor hasta los 2 años de edad. Después de los 2 años se cree que adquieren inmunidad”.